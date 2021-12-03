Смонтированы все 48 вантов на мосту в Запорожье, соединяющем Хортицу с центром города - министр

На новом вантовом мосту в Запорожье завершаются работы по строительству верховой части - в четверг, 2 декабря, был смонтирован последний из 48 вантовых канатов, сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков на своей странице в Facebook.

Он напомнил, что в 2021 году специально для этого моста ванты заказали на швейцарском предприятии. Общая длина всех канатов составляет 6406,6м.

"Каждый вантовый канат прошел тщательное обследование и испытание. За этим, в частности, следили Служба автомобильных дорог, подрядчик, эксперты ГП "ГосдорНИИ" и австрийской компании iC Consulenten, осуществляющие независимый технадзор за строительством", - рассказал Кубраков.

Вантовый мост является частью инженерного ансамбля новых мостов в Запорожье, возводимых в рамках президентской программы "Большое строительство". По словам главы Мининфраструктуры, завершение работ на верховой части данного моста позволит открыть движение транспорта от Хортицкого района через остров до Прибрежной магистрали.

"Открытие первого проезда по балочному мосту уже частично разгрузило трафик в городе. Однако полноценный результат жители города почувствуют уже в конце декабря", – добавил он.

Кубраков отметил, что завершение строительства Запорожских мостов будет знаменовать собой конец эпохи долгостроев в Украине. Параллельно начнется реализация новых масштабных инфраструктурных проектов по строительству Кременчугского и Ямпольского мостов, Киевской обходной дороги, новых аэропортов.

"То, что казалось когда-то далекой мечтой, теперь наша реальность. Подкреплением этих слов является принятие госбюджета на 2022 год с наибольшим объемом финансирования инфраструктурных объектов за всю историю Независимости. Большая стройка не останавливается ни на день", – резюмировал Кубраков.

Возведение Запорожских мостов после лет простоя стартовало в 2020 году в рамках "Большого строительства".

Президент Владимир Зеленский заявлял, что в 2021 году по этой программе строят и реконструируют в общей сложности 245 мостов по всей стране.