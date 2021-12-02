Экономика

15:02 02.12.2021

Миссия МАГАТЭ приедет на БелАЭС 7 декабря

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Миссия МАГАТЭ приедет на БелАЭС 7 декабря

Миссия МАГАТЭ приедет на Белорусскую АЭС на следующей неделе для обзора выполнения рекомендаций агентства, выданных 5 лет назад, сообщается в телеграм-канале Минэнерго Беларуси.

"Пост-миссия МАГАТЭ по комплексной оценке регулирующей инфраструктуры ядерной и радиационной безопасности (IRRS) посетит БелАЭС 7 декабря", - говорится в сообщении.

По информации министерства, основная задача экспертов - обзор выполнения рекомендаций и предложений миссии IRRS, которая побывала в Беларуси в октябре 2016 года.

В сообщении на сайте РУП "Белорусская атомная станция" отмечается, что программа посещения станции представителями МАГАТЭ будет включать ознакомление с установленной практикой проведения инспекций Госатомнадзором на площадке Белорусской АЭС.

Беларусь завершает строительство АЭС рядом с г.Островцом в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Генподрядчиком строительства АЭС является группа ASE госкорпорации "Росатом".

Первый энергоблок БелАЭС введен в промышленную эксплуатацию 10 июня 2021 года. Физический пуск первого энергоблока станции состоялся в августе 2020 года. Этап физпуска второго энергоблока БелАЭС, включая загрузку ядерного топлива, начнется до конца 2021 года, ввод в эксплуатацию - в первом полугодии 2022 года.

Теги: #белаэс #магатэ #визит
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