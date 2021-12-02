Глава Минфина ожидает роста дефицита госбюджета в декабре до 3-3,5% ВВП

Глава Министерства финансов Украины Сергей Марченко ожидает существенного роста дефицита госбюджета в декабре - до 3-3,5% ВВП.

"За 11 месяцев 2021 года фактический дефицит бюджета составляет около 1% ВВП, но декабрь сложный месяц, нужно профинансировать много расходов. Поэтому в декабре размер дефицита существенно вырастет", – сказал он в кулуарах парламента после принятия госбюджета на 2022 год в четверг.

"Существенно - это имеется в виду, возможно, 3-3,5%. Но я сейчас боюсь прогнозировать, так как планируются изменения в бюджет", – добавил министр.

Как сообщалось, общий фонд государственного бюджета Украины за январь-ноябрь 2021 выполнен с дефицитом в размере 57,4 млрд грн при росписи на отчетный период в сумме 175,7 млрд грн, то есть – меньше трети от плана. С учетом ранее обнародованных данных, в ноябре дефицит общего фонда составил около 2,5 млрд грн.