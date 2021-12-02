Экономика

13:36 02.12.2021

Глава Минфина ожидает роста дефицита госбюджета в декабре до 3-3,5% ВВП

1 мин читать
Глава Минфина ожидает роста дефицита госбюджета в декабре до 3-3,5% ВВП

Глава Министерства финансов Украины Сергей Марченко ожидает существенного роста дефицита госбюджета в декабре - до 3-3,5% ВВП.

"За 11 месяцев 2021 года фактический дефицит бюджета составляет около 1% ВВП, но декабрь сложный месяц, нужно профинансировать много расходов. Поэтому в декабре размер дефицита существенно вырастет", – сказал он в кулуарах парламента после принятия госбюджета на 2022 год в четверг.

"Существенно - это имеется в виду, возможно, 3-3,5%. Но я сейчас боюсь прогнозировать, так как планируются изменения в бюджет", – добавил министр.

Как сообщалось, общий фонд государственного бюджета Украины за январь-ноябрь 2021 выполнен с дефицитом в размере 57,4 млрд грн при росписи на отчетный период в сумме 175,7 млрд грн, то есть – меньше трети от плана. С учетом ранее обнародованных данных, в ноябре дефицит общего фонда составил около 2,5 млрд грн.

Теги: #госбюджет #дефицит #минфин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:44 02.12.2021
Рада приняла госбюджет-2022

Рада приняла госбюджет-2022

11:46 02.12.2021
Проект госбюджета-2022 предусматривает 1,054 млрд грн на внедрение и развитие системы сбора платы за использование дорог для грузовиков

Проект госбюджета-2022 предусматривает 1,054 млрд грн на внедрение и развитие системы сбора платы за использование дорог для грузовиков

11:17 02.12.2021
Минфин Украины обеспокоен ростом инфляции в мире и подорожанием заимствований

Минфин Украины обеспокоен ростом инфляции в мире и подорожанием заимствований

09:54 02.12.2021
Бюджетный комитет одобрил проект госбюджета-2022 ко второму чтению в четверг

Бюджетный комитет одобрил проект госбюджета-2022 ко второму чтению в четверг

20:12 01.12.2021
Общий фонд госбюджета за 11 мес.-2021 сведен с дефицитом 57,4 млрд грн или меньше трети от плана

Общий фонд госбюджета за 11 мес.-2021 сведен с дефицитом 57,4 млрд грн или меньше трети от плана

16:18 01.12.2021
Проект госбюджета-2022 предусматривает более 2 млрд грн на повышение зарплаты медикам

Проект госбюджета-2022 предусматривает более 2 млрд грн на повышение зарплаты медикам

13:22 01.12.2021
Кабмин увеличил в доработанном проекте госбюджета-2022 расходы на оборону на 3,7 млрд грн

Кабмин увеличил в доработанном проекте госбюджета-2022 расходы на оборону на 3,7 млрд грн

13:12 01.12.2021
Проект госбюджета-2022 ко второму чтению предусматривает увеличение финансирования Минкультуры почти на 4 млрд грн

Проект госбюджета-2022 ко второму чтению предусматривает увеличение финансирования Минкультуры почти на 4 млрд грн

13:02 01.12.2021
Кабмин в обновленном проекте госбюджета-2022 увеличил бюджет дорожного фонда на 4 млрд грн

Кабмин в обновленном проекте госбюджета-2022 увеличил бюджет дорожного фонда на 4 млрд грн

11:48 01.12.2021
Кабмин увеличил доходы госбюджета-2022 в законопроекте ко 2-му чтению на 55 млрд грн и расходы на 56 млрд грн

Кабмин увеличил доходы госбюджета-2022 в законопроекте ко 2-му чтению на 55 млрд грн и расходы на 56 млрд грн

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Минфин Украины обеспокоен ростом инфляции в мире и подорожанием заимствований

Рада рассматривает во втором чтении бюджет на 2022 год

Общий фонд госбюджета за 11 мес.-2021 сведен с дефицитом 57,4 млрд грн или меньше трети от плана

США в случае агрессии РФ против Украины будут готовы принять экономические меры, которые ранее предпочитали не вводить - Блинкен

Кабмин увеличил доходы госбюджета-2022 в законопроекте ко 2-му чтению на 55 млрд грн и расходы на 56 млрд грн

ПОСЛЕДНЕЕ

Холодная погода в Европе в январе может усугубить газовый кризис - глава Snam

Член набсовета Альфа Банка опроверг информацию о планах банка по покупке monobank

Киевсовет должен одобрить решение о применении к домам ОСМД и ЖСК тарифов прошлого отопительного сезона - Кличко

Киевсовет на заседании 7 декабря выделит дотации на тарифы "Киевпастранса" и "Киевского метрополитена"

Рада рассматривает во втором чтении бюджет на 2022 год

Потребление металлопродукции в инфраструктурных проектах растет благодаря программе "Большое строительство" - УЦСС

Производство металлоконструкций в Украине по итогам 2021 года вырастет до 5% - УЦСС

СевГОК "Метинвеста" запустил вторую линию циклично-поточной технологии, сумма общих инвестиций в комплекс - $200 млн

Выдача кредитов под 5% честным налогоплательщикам без привлечения негосударственнго финансирования невозможна – эксперт

США в случае агрессии РФ против Украины будут готовы принять экономические меры, которые ранее предпочитали не вводить - Блинкен

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА