Холодная погода в Европе в январе может усугубить газовый кризис - глава Snam

Масштаб энергетического кризиса в Европе будет зависеть от того, насколько низкими будут температуры воздуха в регионе в январе 2022 года, считает главный исполнительный директор итальянской Snam SpA (в прошлом дочерняя компания концерна Eni) Марко Альвера.

"Если зима будет холодной, нас ждут действительно серьезные проблемы", - заявил он в интервью агентству Bloomberg.

Холодная погода в начале года вызовет увеличение потребления газа, что опустошит хранилища и может подвести к "опасному" моменту, когда давление в хранилищах будет недостаточным для дальнейшего отбора газа, отметил он. В этот момент цены резко подскочат вверх.

Резервы газа в Европе в настоящее время являются аномально низкими для этого времени года. Цены на этот энергоресурс в регионе начали бить рекорды задолго до начала зимы, в связи с чем газохранилища не были пополнены в таком же объеме, как и в предыдущие годы, а расход ускорился. В настоящее время европейские хранилища заполнены лишь на 68% по сравнению с 77% месяцем ранее.

Средний уровень заполнения газохранилищ в это время года за последние десять лет составлял 85%, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe.

Министр экономического развития Италии Джанкарло Джорджетти ранее на этой неделе предупредил о риске блэкаутов в Европе в случае недостатка газа для генерации электроэнергии.

По мнению Альверы, длительных блэкаутов в регионе не будет, однако правительства могут потребовать от промышленных предприятий сократить потребление.

Глава Snam считает, что Европе следует создать стратегические резервы газа по типу стратегических нефтяных резервов (SPR) в США. Эти запасы могли бы использоваться в случае подъема цен на газ до слишком высоких уровней.

Данный вопрос будет обсуждаться в четверг министрами энергетики европейских стран, которые собираются в Брюсселе для обсуждения мер сдерживания роста цен на газ.

"Создание резервов должно стать вопросом национальной безопасности, - считает Альвера. - Резервы газа являются стратегически гораздо более важными, чем резервы нефти".