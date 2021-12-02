Киевсовет должен одобрить решение о применении к домам ОСМД и ЖСК тарифов прошлого отопительного сезона - Кличко

Для того, чтобы к домам ОСМД и ЖСК в Киеве применялись тарифы прошлого отопительного сезона, Киевский городской совет должен принять соответствующее решение, заявил городской голова столицы Виталий Кличко.

"Речь идет о том, чтобы к домам ОСМД и ЖСК тоже были применены тарифы прошлого отопительного сезоне. Это важно. Потому что речь идет о более чем 400 жилых домах", - сказал Кличко на заседании Киевсовета, сообщает пресс-служба мэра.

Также ожидается, что Киевсовет в четверг рассмотрит две городские целевые программы – об охране культурного наследия и программу "Безопасная столица".