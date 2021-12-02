Минфин Украины обеспокоен ростом инфляции в мире и подорожанием заимствований

Министерство финансов Украины обеспокоено ростом инфляции в мире и удорожанием заимствований, сообщил глава министерства Сергей Марченко.

"Нас не может не беспокоить перспектива повышения процентных ставок на международных рынках, что будет влиять на стоимость привлечения ресурса для Украины. Причина - беспрецедентно высокий уровень инфляции в странах мира", – сказал он с парламентской трибуны, представляя проект госбюджета на 2022 год ко второму чтению.