Бюджетный комитет одобрил проект госбюджета-2022 ко второму чтению в четверг

Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета в ночь на четверг рекомендовал парламенту принять во втором чтении внесенный правительством накануне проект государственного бюджета Украины на 2022 год, сообщил замглавы комитета Владимир Гевко из фракции "Слуга народа" в Facebook.

"Сегодня в 03:10 комитетом по бюджету был одобрен проект закона "О государственном бюджете Украины на 2022 год (регистр. №6000) во втором чтении", – написал он в Facebook.

Депутат уточнил, что закон будет внесен на рассмотрение народных депутатов в сессионный зал Верховной Рады уже в четверг.

"И проект закона о государственном бюджете Украины на 2022 год может быть принят во втором чтении и в целом!" – подчеркнул Гевко.