Экономика

20:12 01.12.2021

Общий фонд госбюджета за 11 мес.-2021 сведен с дефицитом 57,4 млрд грн или меньше трети от плана

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Общий фонд госбюджета за 11 мес.-2021 сведен с дефицитом 57,4 млрд грн или меньше трети от плана

Общий фонд государственного бюджета Украины за январь-ноябрь 2021 выполнен с дефицитом в размере 57,4 млрд грн при росписи на отчетный период в сумме 175,7 млрд грн, сообщило Министерство финансов в среду со ссылкой на оперативные данные Госказначейства.

С учетом ранее обнародованных данных, в ноябре дефицит общего фонда составил около 2,5 млрд грн.

Минфин указал, что за 11 месяцев в общий фонд поступило 984,3 млрд грн (на 4,4%, или 41,6 млрд грн больше плана), в том числе в ноябре 122,2 млрд грн (на 10,2%, или 11, млрд грн больше плана).

По оперативным данным Госказначейства, за январь-ноябрь 2021 года расходы по общему фонду госбюджета составили 1 трлн 48,1 млрд грн, или 93,5% от росписи на отчетный период.

Минфин также сообщил, что фактические госзаимствования в общий фонд госбюджета за 11 месяцев достигли 478,8 млрд грн, или 78,2% от плана на этот период.

В частности, от размещения ОВГЗ было привлечено для финансирования дефицита 313,3 млрд грн, в том числе в иностранной валюте 85,6 млрд. грн. ($2,5 млрд и EUR0,58 млрд).

Помимо того был осуществлен выпуск ОВГЗ на 1,8 млрд грн для капитализации "Экспортно-кредитного агентства" и на 20 млрд грн для капитализации "Украинской финансовой жилищной компании".

Из внешних источников было привлечено 143,7 млрд грн, в том числе 48,2 млрд грн ($1,75 млрд) от размещения 8-летних еврооблигаций под 6,876% годовых и их доразмещение под 6,30%; 37,9 млрд грн (SDR1,0 млрд) – от распределения специальных прав заимствования (SDR) МВФ; 18,8 млрд грн (SDR0,5 млрд) – как второй транш кредита МВФ в рамках программы Stand-by-2020.

Помимо того еще 18,0 млрд грн (EUR588,7 млн) составила макрофинансовая помощь ЕС, 7,5 млрд грн (EUR250 млн) – кредиты от Cargill Financial Services International, Inc. и 9,6 млрд грн ($350 млн) – Первый заем Всемирного банка на политику развития в сфере экономического восстановления.

По пяти другим программам Всемирного банка было получено еще 3,6 млрд грн ($133,6 млн): "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины" – $15 млн, "Второе дополнительное финансирование, направленное на преодоление последствий пандемии СOVID-19" – $55 млн, "Дополнительное финансирование для проекта «Модернизация системы социальной поддержки населения Украины" – $15 млн, "Дополнительное финансирование проекта "Улучшение здравоохранения на службе у людей" – $12,4 млн и "Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация в Украине" – $36,2 млн.

Как сообщалось, доходы госбюджета Украины в 2021 году определены в размере 1,084 трлн грн, в том числе 959,854 млрд грн - по общему фонду, расходы - 1,32 трлн грн и 1,183 трлн грн соответственно, а дефицит – 246,64 млрд грн, в том числе по общему фонду – 220,86 млрд грн.

Теги: #бюджет #дефицит
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