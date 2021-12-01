Экономика

18:24 01.12.2021

СевГОК "Метинвеста" запустил вторую линию циклично-поточной технологии, сумма общих инвестиций в комплекс - $200 млн

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СевГОК "Метинвеста" запустил вторую линию циклично-поточной технологии, сумма общих инвестиций в комплекс - $200 млн

Северный горно-обогатительный комбинат (СевГОК, Кривой Рог Днепропетровской обл.), входящий в группу "Метинвест", ввел в опытно-промышленную эксплуатацию второй пусковой комплекс циклично-поточной технологии (ЦПТ), общие инвестиции в строительство комплекса составили около $200 млн.

"В этом году мы завершили строительство комплексов циклично-поточной технологии на двух горно-обогатительных комбинатах – Северном и Ингулецком. Инвестиции в оба проекта составили около $250 млн. Это делает их одними из самых масштабных в истории группы и горнодобывающей отрасли Украины в целом. Введение в эксплуатацию новых комплексов позволят нам повысить производительность и снизить затраты, что улучшит позиции "Метинвеста" на мировых рынках железорудной продукции", - отметил генеральный директор группы Юрий Рыженков, которого цитирует пресс-служба.

Согласно пресс-релизу компании в среду, запуск комплекса ЦПТ поможет добывать железорудное сырье эффективнее и снизить затраты на производство концентрата. В частности, расстояние перевозки пустой породы для автосамосвалов сокращается на полкилометра. К тому же количество перегрузочных пунктов на пути горной массы с карьера на поверхность уменьшается вдвое – часть грузопотока будет перераспределена на новый тракт ЦПТ.

Проект содержит и экологическую составляющую. Конвейеры позволяют быстрее доставлять горную породу из карьера: за счет сокращения времени работы самосвалов снижается техногенная нагрузка на окружающую среду.

Гендиректор СевГОКа Андрей Скачков констатировал, что внедрение новых технологий, которые повышают эффективность производства и снижают себестоимость добычи руды – это ключевой фактор конкурентоспособности продукции – концентрата и окатышей.

"Ввод в эксплуатацию циклично-поточной технологии в Первомайском карьере даст возможность в долгосрочной перспективе стабильно добывать руду в проектных показателях – 23 млн тонн в год. Благодаря новому комплексу мы улучшаем условия и повышаем уровень безопасности труда горняков. За счет применения современных аспирационных технологий и сокращения времени работы двигателей карьерных самосвалов снижаем нагрузку на окружающую среду", - подчеркнул топ-менеджер.

ЦПТ – комплекс ленточных конвейеров, соединенных между собой станциям приводов для управления транспортирующими устройствами. Расположен в Первомайском карьере, одном из самых крупных в Украине, проектная производительность которого – 23 млн тонн руды в год.

ЦПТ состоит из двух линий, которые расположены параллельно друг к другу, – рудной и скальной. Рудный тракт был введен в эксплуатацию в 2016 году, тогда было построено более 80 основных и вспомогательных объектов. Теперь запускается второй тракт – скальный. Производительность каждой линии – по 20 млн тонн горной массы в год.

Из забоя руду и скальную породу автосамосвалами доставляют к дробильным установкам. После дробления горная масса попадает на комплекс конвейеров, где за 16 минут проходит путь длиной 2,3 км. Достигнув поверхности карьера, руда и скала перегружаются на железнодорожный транспорт. Затем руду транспортируют на дробильную фабрику, а скальную породу – в отвал.

Таким образом, транспортировать руду и скальную породу с 300-метровой глубины на поверхность карьера будут два тракта общей производительностью 40 млн тонн горной массы в год.

В пресс-релизе напоминается, что в конце лета текущего года новый тракт комплекса рудной ЦПТ стоимостью около $50 млн запустили на Ингулецком ГОКе.

Северный ГОК – одно из крупнейших горнодобывающих предприятий Европы, которое специализируется на производстве железорудного концентрата с содержанием железа 65,8% и окатышей с содержанием железа 63%. Производственные мощности комбината позволяют производить более 13 млн тонн концентрата и около 8 млн тонн окатышей в год. В состав предприятия входят Первомайский и Анновский карьеры, две обогатительные фабрики, два цеха по производству окатышей и вспомогательная инфраструктура.

СевГОК входит в группу "Метинвест", основными акционерами которой являются ЧАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, Донецк) (71,24%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (23,76%).

Управляющей компанией группы "Метинвест" является ООО "Метинвест Холдинг".

Теги: #инвестиции #метинвест #севгок
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