Экономика

18:07 01.12.2021

Выдача кредитов под 5% честным налогоплательщикам без привлечения негосударственнго финансирования невозможна – эксперт

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Выдача кредитов под 5% честным налогоплательщикам без привлечения негосударственнго финансирования невозможна – эксперт

Реализация программы выдачи потребительских кредитов под 5% честным физлицам-налогоплательщикам, анонсированная президентом Владимиром Зеленским без привлечения негосударственнго финансирования невозможна, сообщил руководитель розничного бизнеса Юнекс Банка Алексей Карчажкин.

"Реализация программы силами исключительно государства невозможна. Вероятнее всего, ее будут запускать по примеру хорошо зарекомендовавшей себя "5-7-9%". То есть речь наверняка пойдет о компенсации части процентной ставки коммерческим банкам. Дело в том, что у государства нет качественной экспертизы и опыта для запуска программы кредитования, в сжатые сроки ее можно реализовать только на базе банков", – пояснил он агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, в случае такой формы реализации, риски полностью или частично будут нести именно банки, а значит, будут применены классические подходы к оценке потенциального заемщика.

"Далеко не всегда качество исполнения налоговых обязательств коррелирует с качеством обслуживания кредитной задолженности, просто потому, что налоговыми агентами большинства украинцев выступают работодатели. Иными словами, человек может быть идеальным налогоплательщиком, но при этом иметь негативную кредитную историю. Сомневаюсь, что такому клиенту кто-то из банков согласится выдать кредит", – добавил Карчажкин.

Он подчеркнул, что до презентации конкретных деталей программы, обсуждать ее не совсем корректно, а оценить реальные потребности в фондировании программы, не понимая потенциальных ее рамок невозможно.

В то же время, он отметил, что если абстрагироваться от деталей, инициатива президента по предоставлению дешевых целевых кредитов на покупку жилья, получение образования и приобретение электромобилей выглядит вполне здраво.

При этом, развитие рынка недвижимости дает очень высокий мультипликатор роста ВВП, что является очень эффективной инвестицией с точки зрения роста экономики в целом.

Кроме того, вложения в образование является стратегической инвестицией в эффективность труда, а кредитование покупки электромобилей – в экологию.

"Но если углубляться в детали, проект пока вызывает множество вопросов, ответить на которые до появления хотя бы драфтового варианта программы очень сложно", – резюмировал руководитель розничного бизнеса Юнекс Банка.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский в ежегодном послании о внутреннем и внешнем положении Украины анонсировал программу выдачи потребительских кредитов под 5% физлицам, которые честно платят налоги. Он добавил, что кредиты будут выданы для покупки недвижимости, электромобилей и получения образования или смены профессии.

Теги: #кредиты #эксперты
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