Экономика

14:49 01.12.2021

Имущество в порту "Ольвия" передано в концессию QTerminals Olvia - Мининфраструктуры

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Имущество госпредприятия "Стивидорная компания "Ольвия" и ГП "Администрация морских портов Украины" передано в концессию QTerminals Olvia, которая входит в группу QTerminals, в рамках государственно-частного партнерства на 35 лет, сообщило Министерство инфраструктуры Украины на своей странице в Facebook в среду.

Согласно концессионному договору, QTerminals Olvia инвестирует в развитие порта около 3,4 млрд грн. Кроме того, не менее 80 млн грн будут инвестированы в инфраструктуру Николаева.

"Сегодня мы привлекаем в порт "Ольвия" гарантированные инвестиции в размере 3,4 млрд грн. Почти половина этих средств будет направлена на развитие порта уже в ближайшие 3,5 года. Теперь один из самых перспективных портов страны получит новую современную инфраструктуру", - цитирует министра инфраструктуры Александра Кубракова пресс-служба ведомства.

По его словам, соглашением предусмотрено сохранение рабочих мест для работников предприятия сроком на шесть лет. Также остается требование о максимальном привлечении для работы в порту украинских граждан. Отдельный пункт соглашения - это решение инфраструктурных проблем города Николаева, в частности на средства инвестора планируется строительство нового тоннеля под железной дорогой в Корабельном районе.

Отмечается также, что QTerminals Olvia совместно с Мининфраструктуры, ГП "СК "Ольвия", проектным офисом по развитию государственно-частного партнерства "Спильно", ГП АМПУ, а также группой консультантов и советников обеспечили выполнение всех предварительных условий концессионного договора.

Начиная со 2 декабря 2021 года QTerminals Olvia начнет руководить портовыми активами, переданными в концессию.

"Как международный оператор портов и терминалов с высококвалифицированным руководством, QTerminals намерено применить весь свой опыт и знания в сфере портов и терминалов, чтобы гарантировать, что QTerminals Olvia предоставляет своим клиентам обслуживание наивысшего стандарта", - приводятся в сообщении слова гендиректора группы QTerminals Невила Биссетта.

Ранее Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил передачу имущественного комплекса ГП "Стивидорная компания "Ольвия" в концессию.

Теги: #qterminals #ольвия
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