Экономика

13:22 01.12.2021

Кабмин увеличил в доработанном проекте госбюджета-2022 расходы на оборону на 3,7 млрд грн

1 мин читать
Кабмин увеличил в доработанном проекте госбюджета-2022 расходы на оборону на 3,7 млрд грн

Кабинет министров увеличил в доработанном проекте государственного бюджета на 2022 год расходы на национальную безопасность и оборону на 3,7 млрд грн, предусмотрев для этих целей 323,138 млрд грн, или 6% ВВП, свидетельствует версия законопроекта №6000 ко второму чтению на сайте парламента.

"При доработке законопроекта ко второму чтению расходы общего фонда на национальную безопасность и оборону увеличены на 3,699 млрд грн (из ни на оплату труда с начислениями - на 3,535 млрд грн", – отмечается в пояснительной записке, обнародованной на парламентском сайте в среду.

Согласно обновленной версии законопроекта, расходы на оборону и безопасность по общему фонду составят 254 млрд грн, по спецфонду - 12,65 млрд грн.

В частности, почти на 2,5 млрд грн увеличено обеспечение деятельности Вооруженных Сил Украины.

Теги: #оборона #госбюджет
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:12 01.12.2021
Проект госбюджета-2022 ко второму чтению предусматривает увеличение финансирования Минкультуры почти на 4 млрд грн

Проект госбюджета-2022 ко второму чтению предусматривает увеличение финансирования Минкультуры почти на 4 млрд грн

13:02 01.12.2021
Кабмин в обновленном проекте госбюджета-2022 увеличил бюджет дорожного фонда на 4 млрд грн

Кабмин в обновленном проекте госбюджета-2022 увеличил бюджет дорожного фонда на 4 млрд грн

11:48 01.12.2021
Кабмин увеличил доходы госбюджета-2022 в законопроекте ко 2-му чтению на 55 млрд грн и расходы на 56 млрд грн

Кабмин увеличил доходы госбюджета-2022 в законопроекте ко 2-му чтению на 55 млрд грн и расходы на 56 млрд грн

11:09 01.12.2021
В 2022 году финансирование сектора обороны и безопасности превысит 320 млрд грн – Зеленский

В 2022 году финансирование сектора обороны и безопасности превысит 320 млрд грн – Зеленский

09:27 01.12.2021
Кабмин незамедлительно направит в Раду редакцию проекта госбюджета-2022 ко второму чтению

Кабмин незамедлительно направит в Раду редакцию проекта госбюджета-2022 ко второму чтению

20:18 29.11.2021
Доходная часть госбюджета-2022 увеличится почти на 54 млрд - нардеп Забуранная

Доходная часть госбюджета-2022 увеличится почти на 54 млрд - нардеп Забуранная

13:19 29.11.2021
Рада может рассмотреть проект госбюджета на 2022 г. в четверг при условии принятия "ресурсного" законопроекта - Аристов

Рада может рассмотреть проект госбюджета на 2022 г. в четверг при условии принятия "ресурсного" законопроекта - Аристов

12:33 29.11.2021
Фракция "Слуга народа" на заседании в понедельник планирует обсудить с Марченко госбюджет-2022

Фракция "Слуга народа" на заседании в понедельник планирует обсудить с Марченко госбюджет-2022

08:03 27.11.2021
Японский премьер намерен укреплять оборону в условиях угроз со стороны Китая и Северной Кореи

Японский премьер намерен укреплять оборону в условиях угроз со стороны Китая и Северной Кореи

17:46 26.11.2021
Рада на ближайшей неделе пока не планирует принимать во втором чтении госбюджет-2022 – Железняк

Рада на ближайшей неделе пока не планирует принимать во втором чтении госбюджет-2022 – Железняк

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кабмин увеличил доходы госбюджета-2022 в законопроекте ко 2-му чтению на 55 млрд грн и расходы на 56 млрд грн

Зеленский призывает Раду принять закон о накопительной пенсионной системе

Зеленский анонсирует программу выдачи потребительских кредитов всем честным налогоплательщикам-физлицам под 5%

Зеленский внесет законопроект об экономическом паспорте украинца

Кабмин незамедлительно направит в Раду редакцию проекта госбюджета-2022 ко второму чтению

ПОСЛЕДНЕЕ

Ассоциация ритейлеров Украины выступает против законодательных изменений в договорные отношения ритейлеров и производителей

С 1 декабря повышена пенсия по возрасту для имеющих полный стаж и для получателей минималки

В 2022 г. программа доплат к пенсиям будет расширена на 70-летних украинцев - Зеленский

Накопления на экономпаспорте ребенка могут составить до 9 тыс. грн в год – расчеты агентства

Зеленский призывает Раду принять закон о накопительной пенсионной системе

Зеленский анонсирует программу выдачи потребительских кредитов всем честным налогоплательщикам-физлицам под 5%

Украина по итогам-2021 впервые с 2013г снизит прямой госдолг ниже 50% ВВП - Зеленский

Зеленский внесет законопроект об экономическом паспорте украинца

Ресурсный закон обеспечит дополнительные 20 млрд грн в госбюджет-2022 - глава налогового комитета

Стоимость поставляемого ДТЭК угля "Центрэнерго" привязана к АРІ2 плюс доставка

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА