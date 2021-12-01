Кабмин увеличил в доработанном проекте госбюджета-2022 расходы на оборону на 3,7 млрд грн

Кабинет министров увеличил в доработанном проекте государственного бюджета на 2022 год расходы на национальную безопасность и оборону на 3,7 млрд грн, предусмотрев для этих целей 323,138 млрд грн, или 6% ВВП, свидетельствует версия законопроекта №6000 ко второму чтению на сайте парламента.

"При доработке законопроекта ко второму чтению расходы общего фонда на национальную безопасность и оборону увеличены на 3,699 млрд грн (из ни на оплату труда с начислениями - на 3,535 млрд грн", – отмечается в пояснительной записке, обнародованной на парламентском сайте в среду.

Согласно обновленной версии законопроекта, расходы на оборону и безопасность по общему фонду составят 254 млрд грн, по спецфонду - 12,65 млрд грн.

В частности, почти на 2,5 млрд грн увеличено обеспечение деятельности Вооруженных Сил Украины.