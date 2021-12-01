Экономика

13:02 01.12.2021

Кабмин в обновленном проекте госбюджета-2022 увеличил бюджет дорожного фонда на 4 млрд грн

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Кабмин в обновленном проекте госбюджета-2022 увеличил бюджет дорожного фонда на 4 млрд грн

Кабинет министров Украины в доработанном ко второму чтению законопроекте о госбюджете на 2022 год увеличил бюджет государственного дорожного фонда на 4,2 млрд грн - до 86 млрд грн.

"В соответствии с уточненными прогнозными на 2022 год показателями отдельных доходов спецфонда госбюджета, которые являются источниками формирования государственного дорожного фонда, расходы фонда увеличены на 4,168 млрд грн", – указано в пояснительной записке к доработанному законопроекту №6000 на сайте парламента.

Средства будут направлены на следующие бюджетные программы: развитие сети автодорог госзначения - 42 млрд грн, субвенция местным бюджетам на строительство, реконструкцию и ремонт автодорог местного значения и коммунальной собственности - 24,6 млрд грн, выполнение долговых обязательств по заимствованиям, привлеченным государством или под госгарантии на развитие автодорог - 15,8 млрд грн, финансирование безопасности дорожного движения - 2,4 млрд грн.

Теги: #дороги #госбюджет
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