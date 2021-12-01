Экономика

11:50 01.12.2021

С 1 декабря повышена пенсия по возрасту для имеющих полный стаж и для получателей минималки

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С 1 декабря повышена пенсия по возрасту для имеющих полный стаж и для получателей минималки

Пенсионные выплаты повышены в Украине с 1 декабря 2021 года для ряда категорий получателей, рассказали в Министерстве социальной политики.

В частности, состоится перерасчет пенсии по двум основаниям: увеличение размера прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность с 1 854 грн. до 1 934 грн.; рос минимальная заработная плата с 6 тыс. до 6,5 тыс. грн. В связи с этим на 200 грн с 2400 до 2600 грн увеличится минимальная пенсия по возрасту для лиц старше 65 лет, которые имеют полный стаж (женщины 30 лет и 35 лет) и не работающие.

Также пенсия увеличится на 80 грн для других пенсионеров, имеющих страховой стаж меньшей продолжительности и получающих пенсию в минимальном размере.

Кроме того, увеличиваются прибавка к пенсии за сверхурочный стаж, надбавки, повышение к пенсиям (в том числе ветеранам войны, лицам, имеющим особые заслуги).

Теги: #повышение #пенсия
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