Экономика

11:48 01.12.2021

Кабмин увеличил доходы госбюджета-2022 в законопроекте ко 2-му чтению на 55 млрд грн и расходы на 56 млрд грн

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Кабмин увеличил доходы госбюджета-2022 в законопроекте ко 2-му чтению на 55 млрд грн и расходы на 56 млрд грн

Кабинет министров Украины увеличил доходную часть государственного бюджета на 2022 год в редакции законопроекта 6000 ко второму чтению на 55 млрд грн - до 1,322 трлн грн, в том числе доходы по общему фонду увеличены на 78 млрд грн - до 1,181 трлн грн, свидетельствует обновленная версия законопроекта на сайте парламента.

Согласно материалам законопроекта, правительство заложило в нем увеличение расходной части на 56 млрд грн - до 1,497 трлн грн, в том числе по общему фонду увеличение составило 50 млрд грн.

При этом предельный объем дефицита госбюджета правительство в редакции законопроекта ко второму чтению предлагает увеличить на 792 млн грн - до 188,798 млрд грн. Что касается доходной части, то почти на 25 млрд грн увеличен плат поступлений от рентных платежей - до 71,25 млрд грн. В частности, на 22,7 млрд грн увеличен план поступлений за счет ренты на газ. В то же время ожидаемые поступления от ренты на руды увеличены на 0,24 млрд грн - до 4,7 млрд грн.

В целом план по налоговым поступлениям в госбюджет-2022 ко второму чтению увеличился на 64 млрд грн - до 1,167 трлн грн.

Поступления от НБУ в 2022 году предлагается определить на уровне почти 13,6 млрд грн.

При этом в законопроекте о госбюджете на 2022 год предлагается убрать формулировку о предельном объеме гарантированного госдолга, оставив уровень предельного объема госдолга на прежнем уровне - 2,725 трлн грн. При этом указывается, что в 2022 году госгарантии могут выдаваться, в частности, по решению Кабмина в объеме до 3% плановых доходов общего фонда госбюджета.

Ранее сообщалось, что Украина в рамках меморандума с Международным валютным фондом обязалась с 2022 года вернуться к практике ограничения государственных гарантий до 3% доходов общего фонда госбюджета в год.

Обновленная редакция законопроекта о госбюджете на следующий год также предлагает распределение 64% поступлений от налога на доходы физлиц (НДФЛ), который уплачивается на соответствующих территориях, в общий фонд местных бюджетов.

Теги: #законопроект #госбюджет
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