Экономика

10:23 01.12.2021

Украина по итогам-2021 впервые с 2013г снизит прямой госдолг ниже 50% ВВП - Зеленский

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Украина по итогам-2021 впервые с 2013г снизит прямой госдолг ниже 50% ВВП - Зеленский

Украина по итогам 2021 года впервые с 2013-го снизит прямой госдолг ниже 50% ВВП, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Впервые, начиная с того же 2013 года, мы снизим госдолг до уровня ниже 50% ВВП", – сказал президент в ходе своего обращения с трибуны парламента в среду.

Как сообщалось, Кабинет министров в проекте закона "О Государственном бюджете Украины на 2022 год" в редакции к первому чтению заложил снижение соотношения государственного долга к ВВП до 57,6% по сравнению с ожидаемыми 64,7% в госбюджете-2021.

Теги: #госдолг #зеленский #ввп
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