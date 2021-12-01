Экономика

09:27 01.12.2021

Кабмин незамедлительно направит в Раду редакцию проекта госбюджета-2022 ко 2-му чтению

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Кабмин незамедлительно направит в Раду редакцию проекта госбюджета-2022 ко 2-му чтению

Кабинет министров утвердил на заседании проект закона о госбюджете на 2022 год в редакции ко второму чтению и незамедлительно направит его в парламент, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"Кабинет министров одобрил на своем заседании проект закона "О Государственном бюджете Украины на 2022 год", подготовленный ко второму чтению в соответствии с бюджетными выводами Верховной Рады, одобренными ее постановлением от 2 ноября 2021 года №1837-ІХ", – написал Мельничук в Телеграм-канале в среду.

Проект будет безотлагательно представлен в парламент, добавил он.

Как сообщалось, Верховная Рада 30 ноября приняла "ресурсный" закон (законопроект №5600), что открыло путь к рассмотрению проекта госбюджета на следующий год во втором чтении.

Теги: #госбюджет #проект
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