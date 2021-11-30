Экономика

18:08 30.11.2021

Обеспечение энергобезопасности должно оставаться в центре внимания регионального сотрудничества - Шмыгаль

2 мин читать
Обеспечение энергобезопасности должно оставаться в центре внимания регионального сотрудничества - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что на фоне газового кризиса на европейском рынке обеспечение энергетической безопасности и безопасности энергоснабжения должно оставаться в центре внимания регионального сотрудничества.

"Энергетическая безопасность является одним из ключевых приоритетов правительства Украины, включающей диверсификацию путей снабжения энергоносителей, противодействие российскому газовому шантажу и синхронизацию с европейской сетью ENTSO-E. Украина стремится оставаться надежным транзитером газа, выступает за сохранение транзита и заключение нового контракта в соответствии с европейскими правилами", - цитирует Шмыгаля пресс-служба правительства по результатам встречи премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили и премьер-министра Молдовы Наталии Гаврилице с президентом Европейской Комиссии Урсулой фон дер Ляен.

По его словам, Украина предоставила свои предложения по усилению совместной энергетической безопасности с Евросоюзом, в частности, создание соответствующей Региональной платформы.

"В рамках реализации этой инициативы Украина готова обеспечить дополнительный транзит газа по пониженному тарифу и предоставить часть своих подземных хранилищ для хранения газа по европейским компаниям", - заявил он.

Шмигаль также отметил, что страны Ассоциированного трио глубоко интегрированы в транспортные сети ЕС.

В то же время, по словам премьера, учитывая постоянно растущие объемы торговли, сейчас есть актуальные вопросы, требующие решения, в частности, с учетом развития ситуации вокруг Беларуси.

Глава украинского правительства отметил, что заключение соглашения об автомобильных перевозках, как предусмотрено в Соглашении об ассоциации, решит вопрос разрешений и будет способствовать эффективному внедрению углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли для обеих сторон.

Кроме того, премьер-министр Украины отметил необходимость усиления регионального сотрудничества в вопросах климата и экологии.

"Премьер-министр также подчеркнул, что ЕС должен учесть готовность государств Трио внедрять Зеленый курс в контексте будущего применения углеродного налога (CBAM), который не может стать препятствием для торговых отношений между государствами-партнерами", - говорится в сообщении.

Теги: #шмыгаль #ес #энергобезопасность
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:07 30.11.2021
Премьеры стран "Ассоциированного трио" и президент ЕС обсудили координацию усилий в евроинтеграции

Премьеры стран "Ассоциированного трио" и президент ЕС обсудили координацию усилий в евроинтеграции

09:33 30.11.2021
Премьеры Украины, Молдовы и Грузии встретятся в Брюсселе с руководством ЕС

Премьеры Украины, Молдовы и Грузии встретятся в Брюсселе с руководством ЕС

02:45 30.11.2021
Премьеры Украины, Молдовы и Грузии встретятся в Брюсселе с руководством ЕС

Премьеры Украины, Молдовы и Грузии встретятся в Брюсселе с руководством ЕС

10:50 29.11.2021
Европа с помощью CBAM проложила дорогу для усиления климатического протекционизма

Европа с помощью CBAM проложила дорогу для усиления климатического протекционизма

08:38 29.11.2021
Шмыгаль: обеспечение присутствия военных кораблей НАТО в Черном море было бы сильной поддержкой Украины в ответ на агрессию РФ

Шмыгаль: обеспечение присутствия военных кораблей НАТО в Черном море было бы сильной поддержкой Украины в ответ на агрессию РФ

12:42 27.11.2021
В ЕС заявляют о высокой степени риска в связи с новым южноафриканским вариантом COVID-19

В ЕС заявляют о высокой степени риска в связи с новым южноафриканским вариантом COVID-19

00:06 26.11.2021
Президент Евросовета заверил Зеленского о полной поддержке ЕС территориальной целостности и суверенитета Украины

Президент Евросовета заверил Зеленского о полной поддержке ЕС территориальной целостности и суверенитета Украины

21:58 25.11.2021
Европарламент призвал ЕС ввести санкции против российской частной военной структуры "Группа Вагнера"

Европарламент призвал ЕС ввести санкции против российской частной военной структуры "Группа Вагнера"

20:12 25.11.2021
Президент Евросовета рассказал Зеленскому о результатах разговора с Путиным

Президент Евросовета рассказал Зеленскому о результатах разговора с Путиным

14:20 25.11.2021
Посол ЕС призвал РФ немедленно освободить задержанных крымских татар

Посол ЕС призвал РФ немедленно освободить задержанных крымских татар

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Рада приняла "ресурсный" закон о повышении ряда налогов без поправки о ренте на руду

Руководство НКРЭКУ в 2020г начислило себе премий на 2,2 млн грн - ГБР

Минэкономики: уровень теневой экономики за I пол.-2021 остался неизменным – 31% ВВП

Газ для населения от "Нафтогаза" получат только участники балансирующей группы

monobank снизил кешбек на 25% из-за снижения ставок интерчейнджа

ПОСЛЕДНЕЕ

Рада приняла "ресурсный" закон о повышении ряда налогов без поправки о ренте на руду

Глава НБУ подарил движимое имущество на 73,8 млн грн в Швейцарии на основании удостоверенной нотариусом сделки

Руководство НКРЭКУ в 2020г начислило себе премий на 2,2 млн грн - ГБР

Минэкономики: уровень теневой экономики за I пол.-2021 остался неизменным – 31% ВВП

Дорожники в Сумской области завершили ремонт трассы Н-12 Сумы-Полтава

Газ для населения от "Нафтогаза" получат только участники балансирующей группы

Реальная зарплата в Украине в октябре 2021 г. выросла на 4% - Госстат

Необходимости в российских комплектующих нет, надо заниматься импортозамещением - гендиректор ХГАПП

БЭБ меняет методику конкурсов на вакансии, будет проводить их на базе Бюро

Кодекс по процедурам банкротства усложнил возможность злоупотреблений недобросовестным участникам – мнение

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА