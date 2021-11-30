Обеспечение энергобезопасности должно оставаться в центре внимания регионального сотрудничества - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что на фоне газового кризиса на европейском рынке обеспечение энергетической безопасности и безопасности энергоснабжения должно оставаться в центре внимания регионального сотрудничества.

"Энергетическая безопасность является одним из ключевых приоритетов правительства Украины, включающей диверсификацию путей снабжения энергоносителей, противодействие российскому газовому шантажу и синхронизацию с европейской сетью ENTSO-E. Украина стремится оставаться надежным транзитером газа, выступает за сохранение транзита и заключение нового контракта в соответствии с европейскими правилами", - цитирует Шмыгаля пресс-служба правительства по результатам встречи премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили и премьер-министра Молдовы Наталии Гаврилице с президентом Европейской Комиссии Урсулой фон дер Ляен.

По его словам, Украина предоставила свои предложения по усилению совместной энергетической безопасности с Евросоюзом, в частности, создание соответствующей Региональной платформы.

"В рамках реализации этой инициативы Украина готова обеспечить дополнительный транзит газа по пониженному тарифу и предоставить часть своих подземных хранилищ для хранения газа по европейским компаниям", - заявил он.

Шмигаль также отметил, что страны Ассоциированного трио глубоко интегрированы в транспортные сети ЕС.

В то же время, по словам премьера, учитывая постоянно растущие объемы торговли, сейчас есть актуальные вопросы, требующие решения, в частности, с учетом развития ситуации вокруг Беларуси.

Глава украинского правительства отметил, что заключение соглашения об автомобильных перевозках, как предусмотрено в Соглашении об ассоциации, решит вопрос разрешений и будет способствовать эффективному внедрению углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли для обеих сторон.

Кроме того, премьер-министр Украины отметил необходимость усиления регионального сотрудничества в вопросах климата и экологии.

"Премьер-министр также подчеркнул, что ЕС должен учесть готовность государств Трио внедрять Зеленый курс в контексте будущего применения углеродного налога (CBAM), который не может стать препятствием для торговых отношений между государствами-партнерами", - говорится в сообщении.