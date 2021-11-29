Экономика

16:59 29.11.2021

Газ для населения от "Нафтогаза" получат только участники балансирующей группы

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Газ для населения от "Нафтогаза" получат только участники балансирующей группы

НАК "Нафтогаз Украины" может осуществлять продажу газа для населения только тем поставщикам, которые входят в балансирующую группу.

Соответствующее решение закреплено постановлением правительства №1237 от 29 ноября 2021 года.

"НАК "Нафтогаз Украины, ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Трейдинг" в период до 30 апреля включительно будут осуществлять продажу природного газа для нужд бытовых потребителей при условии участия покупателя в балансирующей группе, созданной, согласно распоряжению Кабинета министров №1187 от 29 сентября 2021 года и Кодексу газотранспортной системы", – говорится в обнародованном на "Урядовом портале" в понедельник постановлении.

Согласно постановлению, им внесены изменения в постановление №1236 от 9 декабря 2020 года о карантинных и ограничительных мероприятиях, связанных с борьбой с СОVID-19, путем дополнения его п. 419.

Как сообщалось, "Нафтогаз Украины" с 1 октября 2021 года начал поставлять газ компаниям для последующей его продажи населению на новой договорной базе – Балансирующей группы, отказавшись, в частности, от договора с компаний "Йе Энергия" Дмитрия Фирташа.

"Преимущества нового подхода - Балансирующей группы: европейский инструмент, рыночный сам по себе; безопасность поставок - достаточно газа для населения; невозможность перепродажи; одинаковые условия – честная конкуренция, прозрачная маржа поставщиков для антимонопольного регулирования, для громад и политиков", – пояснил суть действия группы глава правления НАК Юрий Витренко.

В Ассоциации поставщиков энергоресурсов агентству "Интерфакс-Украина" подтвердили, что у всех ее членов, поставляющих газ населению, подписан контракт с "Нафтогазом" на закупку ресурса.

Витренко пояснил, что в Балансирующую группу входят поставщики газа бытовым потребителям (населению), а за отбор газа для них несет ответственность перед Оператором газотранспортной системы Украины (ОГТСУ) "Нафтогаз".

"У "Нафтогаза" договоры, по которым мы продаем поставщикам те объемы, которые отбирают их бытовые потребители", – пояснил глава правления НАК.

Он подчеркнул, что цена газа для всех компаний в рамках Балансирующей группы установлена на уровне цены, установленной "Нафтогазом" для компании "Йе Энергия" предыдущим руководством НАК во главе с Андреем Коболевым, – 7,42 грн.

Как пояснил Витренко, для ряда компаний это означает снижение цены, однако назвал его справедливым.

Теги: #нафтогаз #газ #население #продажа
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