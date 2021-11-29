БЭБ меняет методику конкурсов на вакансии, будет проводить их на базе Бюро

Глава Бюро экономической безопасности (БЭБ) Вадим Мельник анонсировал изменение в ближайшие неделю-две методики проведения конкурсов на должности в Бюро, к тому же они будут проходить на базе БЭБ.

"Мы меняем процедуру проведения конкурсов, отходим от стандартной схемы... На сегодня мы уже разработали тесты и находимся на завершающем этапе проведения конкурсов", - сказал он в ходе пресс-брифинга в понедельник в Киеве.

По словам Мельника, в ближайшие две недели будут объявлены конкурсы на руководителей региональных подразделений. Далее они будут уже заниматься кадровым наполнением этих подразделений.

При этом Мельник уточнил, что конкурсы на должности в территориальные управления все же будут происходить в Киеве.

"Я посмотрел, что конкурсы в БЭБ вызвали огромный ажиотаж. На 26 административных должностей (бухгалтеры, юристы) было подано свыше 4 тыс. кандидатов. Это на одно место - 153 кандидата. Правда, есть случаи, когда один человек подавал свою кандидатуру на 20-22 вакансии", - отметил Мельник.

Он уточнил, что в составе БЭБ могут работать не более 30% экс-сотрудников ГФС от общего количества личного состава.

В настоящее время Бюро наняло на работу 214 сотрудников, что составляет треть центрального аппарата нового органа.