Экономика

13:19 29.11.2021

Рада может рассмотреть проект госбюджета на 2022 г. в четверг при условии принятия "ресурсного" законопроекта - Аристов

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Рада может рассмотреть проект госбюджета на 2022 г. в четверг при условии принятия "ресурсного" законопроекта - Аристов

Верховная Рада может рассмотреть проект государственного бюджета на 2022 год во втором чтении (законопроект 6000) в четверг при условии, что парламент рассмотрит во вторник "ресурсный" законопроект №5600, сообщил глава парламентского комитета по вопросам бюджета Юрий Аристов.

"Законопроект 5600 планируем рассмотреть завтра, а проект госбюджета - в четверг. Это взаимосвязанные законопроекты, так что важно рассматривать их именно в такой последовательности", - отметил он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Теги: #госбюджет #аристов #рада
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