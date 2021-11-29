За два года работы Кодекса по процедурам банкротства "страшилки" о нем не оправдались – мнение

За два года действия Кодекса по процедурам банкротства "страшилки" о нем не оправдались и шквала банкротств не последовало, считает партнер юридической фирмы Ario Руслан Сидорович.

"Два года работы кодекса показали, что все "страшилки", которые использовались оппонентами, не сбылись. К примеру, что будет шквал банкротств, что весь бизнес положат на лопатки, что судебная система остановится от количества банкротств, весь бизнес ляжет. Ничего этого не произошло. Я бы даже сказал, что некоторые новые важные моменты слишком медленно интегрируются в правовую систему", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина".

Среди наиболее важных последствий вступления в силу Кодекса о банкротстве Сидорович назвал отступление от позиции, что только с судебным решением после трех месяцев его невыполнения можно начинать процедуру банкротства.

"Это чрезвычайно важная вещь с той точки зрения, что бизнес начал внимательнее и ответственнее относиться к своим обязательствам", - сказал он.

Вторым важным, по мнению Сидоровича, последствием работы Кодекса о банкротстве стала ликвидация возможности открытия фейковых санаций.

"Переход в санацию теперь возможен только по плану санации. Ранее предприятие могло полтора года находиться в процедуре санации без плана санации, что само по себе является нонсенсом. Многие использовали этот механизм, чтобы не обслуживать свои обязательства. Теперь это стало невозможным", – сказал он.

Третьей важной новацией юрист назвал реализацию имущества банкротов через систему ProZorro, что перекрыло огромное количество злоупотреблений по продаже имущества по заниженным ценам определенному покупателю.

"ProZorro.Продажи" - это система, которой манипулировать невозможно", - подчеркнул Сидорович.

Также он отметил важность солидарной ответственности СЕО должника. "Если мы посмотрим на практику самых успешных стран, то там в основном процедуры банкротства начинаются по инициативе должника, у нас же наоборот. Это абсолютно правильно, что банкротство должен инициировать должник. Чем быстрее начнется эта процедура, трем больше вероятность спасти бизнес и более качественно обслужить требования кредиторов. Напомню, что в Украине в среднем возвращается 9 центов с доллара, а в Норвегии – 93", - сказал он.

Сидорович считает, что новый Кодекс упростил возможность возвращать имущество, которое было выведено недобросовестным должником. Вместе с тем, он отметил, что в развитии эффективного института банкротства ключевая роль отводится судебным властям, а именно хозяйственным судам, рассматривающим дела о банкротстве.

"Есть единичные решения, которые вызывают вопросы, но основное направление применения кодекса судами отвечает тем идеям, которые закладывались при разработке Кодекса. И если когда-то по закону было выгодно убегать от кредиторов, то теперь выгодно догонять и возвращать активы. Это означает, что вектор не только самого кодекса, но и правоприменительной практики в судах верен", - сказал он.

При этом юрист отметил, что подходы к вопросам назначения и отстранения арбитражных управляющих нуждаются в усовершенствовании.

"К процедурам назначения и отстранения арбитражных управляющих мы, очевидно, будем еще не раз возвращаться. Я считаю, что кредиторы должны иметь решающее право на то, чтобы определять, кто является арбитражным управляющим. Кто такой арбитражный управляющий? Это наемный менеджер, который выполняет некоторые делегированные государством функции в чьих интересах кредиторов", - сказал он.

Комментируя реализацию предусмотренного в Кодексе института банкротства физлиц, Сидорович отметил, что Кодекс является кредиторским в части института неплатежеспособности юридических лиц, но ориентирована на поддержку должника в части банкротства физлиц.

"Определенные сложности реализации положений кодекса относительно банкротства физлиц сыграли свою положительную роль, так как дел о банкротстве физлиц пока немного, и есть широкая дискуссия относительно того, что нужно менять", - сказал он.

Сидорович выразил надежду, что в части в банкротства физлиц в Кодекс будут внесены изменения, которые позволят "упростить, удешевить и устранить противоречия".

"Что касается банкротства юрлиц, то оно должно быть направлено на поднятие процента возврата долгов. Надо быть честным - долги нужно возвращать. Но по физлицам задача другая: вернуть людей к социально активной жизни, чтобы люди могли возвращаться к социально активной жизни и начинали заново зарабатывать деньги, а не были вечными должниками", - сказал он.

Вместе с тем юрист отметил, что реформа исполнительного производства, которая была инициирована в 2016 году, "к сожалению, практически остановилась в отношении частных исполнителей, но не только".

"Нужно поднимать роль судов в исполнении, нужно внедрять полноценный судебный контроль и упрощать механизмы по исполнению судебных решений и их инструментарий, которые дается исполнителю. Если мы соглашаемся, что решение суда должно быть выполнено, значит, тому, кто его исполняет, нужно дать все возможности, чтобы достичь этого", - подчеркнул эксперт.