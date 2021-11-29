Фракция "Слуга народа" на заседании в понедельник планирует обсудить с Марченко госбюджет-2022

Депутатская фракция "Слуга народа" намерена на своём заседании в понедельник, 29 ноября, обсудить с министром финансов Сергеем Марченко основные положения проекта государственного бюджета на 2022 год, сообщила спикер фракции Юлия Палийчук.

Вместе с тем, по ее словам, фракция намерена обсудить такие приоритетные вопросы повестки дня на текущую пленарную неделю, как "ресурсный" законопроект №5600, законопроект №6297 (о выделении из госбюджета 3 млрд грн в поддержку бизнеса в период карантина и, в частности, выплат в 1 тыс. грн для вакцинированных граждан), а также проект закона №6298 (о выделении дополнительных средств на местные дороги).

Заседание фракции начнется в 19:00 в столичном конгрессно-выставочном центре "Парковый".