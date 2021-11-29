Германия работает над продлением транзита газа через Украину на 5-10 лет – посол

Германия работает над тем, чтобы транзит газа из РФ в страны Европейского Союза через Украину был продлен как минимум на пять лет, заявила посол Германии в Украине Анка Фельдхузен.

"Этот транзит будет до 2024 года, мы уже сейчас работаем, и есть специальный уполномоченный правительства Германии, над тем, чтобы продлить это соглашение еще минимум на пять лет, а возможно, на десять лет. Пока что у нас нет со стороны России таких сигналов, что они не хотят продолжать транзит, потому что это тоже в их коммерческом интересе", - сказала Фельдхузен в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

В то же время дипломат обратила внимание на то, что самое главное в договоренности США и Германии о "Северном потоке 2" – это идея и определенное намерение превратить Украину из транзитной страны в производителя энергии. "По-моему, единственный путь для Украины стать более независимой от других, в том числе от России, производить те источники энергии, которые нужны в Германии, ЕС", - отметила она.

Фельдхузен выразила надежду на то, что новое правительство примет решение, как использовать "зеленый" фонд, чтобы поддерживать в Украине первые проекты по производству зеленого водорода. "Это действительно положительно. Пройдет еще лет десять, пока это будет функционировать и будет более масштабное производство. Но я думаю, что в течение этих десяти лет транзит газа останется, потому что всем этот газ нужен и "Газпром" хочет его продавать. Позже, особенно в Германии, мы уже больше не хотим использовать газ, то есть нам нужны другие источники, и у Украины есть этот огромный потенциал "зеленых" энергий", - пояснила она.

Дипломат также добавила, что была рада читать, что зарубежные инвесторы получили деньги, которые украинское правительство им было должно за льготные тарифы. "Это хорошо. Я надеюсь, что новые инвесторы видят здесь благие намерения правительства и снова придут инвестировать в источники энергии в Украине", - указала Фельдхузен.

Посол подчеркнула, что для того, чтобы Украина могла стать поставщиком водорода в Европу нужно дать условия инвесторам "зеленой" энергии, не менять постоянно законодательство.

"Это, мне кажется, важнейшая отрасль, где Украина может еще улучшить те условия, которые она дает своим Западным партнерам. Законы меняют постоянно, денег нет. Надо более долгосрочно думать, потому что Украина заинтересована в этих инвесторах", - сказала она.

Фельдхузен считает, что если Украина может поставлять чистый водород через трубы – это ее очень большое преимущество.

"Уже подписан меморандум о взаимопонимании с другими газотранспортными системами Европы. Эксперты говорят, что можно либо добавить водород к газу, либо улучшить трубы, чтобы они могли транспортировать даже 100% водорода. Я не специалист в этом. Но это те вещи, которые мы можем сделать в течение этих десяти лет. Если Украина может поставлять чистый водород через трубы – это, безусловно, ее очень большое преимущество", - подчеркнула дипломат.