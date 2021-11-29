Экономика

11:53 29.11.2021

НКРЭКУ примет решение об окончательной сертификации "Укрэнерго" в ближайшие недели

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НКРЭКУ примет решение об окончательной сертификации "Укрэнерго" в ближайшие недели

Решение об окончательной сертификации оператора системы передачи НЭК "Укрэнерго" Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), примет в ближайшие недели, сообщила член регулятора Ольга Бабий.

"Сертификация "Укрэнерго" - самый главный вопрос для регулятора до конца года. В ближайшие недели мы вынесем это решение", - сказала она в ходе дискуссии по энергетическим вопросам Европейской бизнес- ассоциации в Киеве в понедельник.

При этом она отметила, что регулятор активно работает над имплементацией всех европейских директив и рекомендаций.

Как сообщалось Секретариат Энергетического сообщества согласовал окончательную сертификацию "Укрэнерго" по системе ISO, теперь сертифицировать оператора должна НКРЭКУ.

Теги: #укрэнерго #нкрэку
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