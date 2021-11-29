Корниенко рассчитывает, что Рада рассмотрит на текущей неделе госбюджет-2022 во втором чтении

Первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко рассчитывает, что парламент уже на текущей пленарной неделе рассмотрит во втором чтении законопроект о государственном бюджете на 2022 год.

"Непосредственно проект бюджета на следующий год, 2022-й, мы ожидаем в ближайшее время от правительства. И хотелось бы, чтобы на этой неделе мы его рассмотрели, потому что оставлять такой важный процесс на последнюю пленарную неделю (14-17 декабря - ИФ) рисковано, учитывая, что далее у нас, согласно календарному плану, нет деятельности в сессионном зале, а есть деятельность на округах и в комитетах", - сказал первый вице-спикер на заседании согласительного совета в понедельник.

Как сообщалось, 2 ноября Рада приняла в первом чтении законопроект №6000 "О Государственном бюджете Украины на 2022 год" 273 голосами.