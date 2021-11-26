monobank снизил кешбек на 25% из-за снижения ставок интерчейнджа

Виртуальный monobank снизил кешбек и начисление милей на 25% из-за снижения размера межбанковских комиссий до не более чем 1,2% предельного размера ставок внутригосударственных межбанковских комиссий в Украине, сообщил сооснователь monobank Олег Гороховский.

"Платежные системы Visa и MasterCard были вынуждены согласиться на постепенное снижение банковских комиссий. Первое снижение комиссий (на 25%) произошло 26 ноября и мы, к нашему огромному сожалению, не можем сохранить текущие проценты по кешбэку и милям", – написал он в Telegram в пятницу.

Гороховский отметил, что указанные изменения не коснутся категорий кешбека от партнеров банка.

Кроме того, monobank снизит размер начисляемых процентов на остаток личных средств на картах и по продуктам банка до 3% годовых в гривне.

Как сообщалось, платежные системы Mastercard и Visa с 26 ноября снизили размер межбанковских комиссий до не более чем 1,2% предельного размера ставок внутригосударственных межбанковских комиссий в Украине.

Указанное снижение состоится в соответствии с графиком, согласованным Антимонопольным комитетом Украины, до не выше 0,9% к июлю-2023 с постепенным снижением этих показателей до не более чем 1% с 1 июля 2022 года.

monobank основали в январе 2017 года бывшие топ-менеджеры ПриватБанка Гороховский, Дмитрий Дубилет и Михаил Рогальский. К октябрю-2017 банк выпустил первую тысячу кредитных карт, в феврале 2018 года начал привлекать гривневые депозиты.

Количество клиентов monobank в ноябре 2021 года увеличилось до 4,5 млн чел.