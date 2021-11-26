Экономика

20:00 26.11.2021

Turkish Airlines планирует увеличить количество регулярных рейсов из Харькова к апрелю-2022

1 мин читать
Turkish Airlines планирует увеличить количество регулярных рейсов из Харькова к апрелю-2022

Авиакомпания Turkish Airlines намерена к апрелю следующего года увеличить количество регулярных рейсов из Харькова.

Как сообщает пресс-служба Харьковского городского совета в пятницу, об этом заявил президент авиакомпании в Восточной Европе Фуад Фират во время встречи с городским головой Игорем Тереховым.

"Мы очень довольны и аэропортом, и городской инфраструктурой. Наши рейсы востребованы, поэтому к апрелю хотим увеличить их количество с 9 до 14 рейсов в неделю. Мы уверены, что благодаря этому поток туристов в ваш город увеличится. Мы планируем объединить Харьков со всеми континентами, чтобы каждый турист мог долететь до Харькова с минимальной потерей времени", - сказал Фират.

В свою очередь Терехов отметил, что городская власть заинтересована в развитии туристической инфраструктуры Харькова: в городе реализуется множество инфраструктурных, образовательных и культурных проектов, направленных на повышение туристической привлекательности Харькова.

"У нас очень давняя дружба с турецкими авиалиниями. Многие харьковчане пользуются услугами вашей компании. Мы заинтересованы, чтобы в Харьков приезжало больше туристов, в частности из Турции, поэтому всегда открыты к сотрудничеству", - сказал Терехов.

Авиакомпания "Turkish Airlines" осуществляет рейсы в 120 стран мира по 302 направлениям в Европе, Азии, Африке и Америке. В Харьков полеты компания начала 30 марта 2017 года.

Теги: #авиация #харьков #turkish_airlines
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

05:36 26.11.2021
В ДТП на Харьковщине три человека погибли, пятеро пострадали

В ДТП на Харьковщине три человека погибли, пятеро пострадали

01:45 26.11.2021
С декабря в Харьковском метрополитене будет новый руководитель

С декабря в Харьковском метрополитене будет новый руководитель

00:18 26.11.2021
Городской голова Харькова рассматривает несколько кандидатур на пост секретаря горсовета

Городской голова Харькова рассматривает несколько кандидатур на пост секретаря горсовета

20:48 24.11.2021
Замглавы Харьковского облсовета, подозреваемый во взятке, просит досрочно прекратить его полномочия

Замглавы Харьковского облсовета, подозреваемый во взятке, просит досрочно прекратить его полномочия

19:12 18.11.2021
В Харькове легковушка врезалась в столб на остановке, водитель погиб – полиция

В Харькове легковушка врезалась в столб на остановке, водитель погиб – полиция

15:37 18.11.2021
Апелляционный суд существенно увеличил залог водителю внедорожника, сбившему подростков на переходе в Харькове

Апелляционный суд существенно увеличил залог водителю внедорожника, сбившему подростков на переходе в Харькове

11:11 18.11.2021
В Харьковском метро из-за масок произошел конфликт со стрельбой

В Харьковском метро из-за масок произошел конфликт со стрельбой

06:04 18.11.2021
Один из совершивших разбойное нападение на харьковчанина задержан, другой разыскивается

Один из совершивших разбойное нападение на харьковчанина задержан, другой разыскивается

04:02 18.11.2021
Чиновник администрации района в Харькове требовал взятку за невмешательство в предпринимательскую деятельность

Чиновник администрации района в Харькове требовал взятку за невмешательство в предпринимательскую деятельность

03:08 18.11.2021
Полиция начала расследования пожара в жилом доме в центре Харькова

Полиция начала расследования пожара в жилом доме в центре Харькова

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

monobank снизил кешбек на 25% из-за снижения ставок интерчейнджа

Зеленский склоняется к замене Украиной потребления ставшего дорогим газа электроэнергией

Зеленский заявляет об улаживании осенней кризисной кадровой ситуации в НБУ и временном сохранении статус-кво

МВФ оценивает потери Украины от запуска "СевПотока-2" в $1,2 млрд в год до 2024г

"Укроборонпром" анонсировал сотрудничество с Airbus по вертолетной программе

ПОСЛЕДНЕЕ

monobank снизил кешбек на 25% из-за снижения ставок интерчейнджа

S&P повысил рейтинг ЧБТР до "А"

"Нафтогаз" мог потерять из-за контракта с "Йе Энергия" 110 млрд грн – НАК

"ДТЭК Киевские электросети" запустила цифровую диспетчерскую для онлайн-управления сетями и сокращения аварийных отключений

Рада на ближайшей неделе пока не планирует принимать во втором чтении госбюджет-2022 – Железняк

Зеленский склоняется к замене Украиной потребления ставшего дорогим газа электроэнергией

Зеленский анонсировал программу термомодернизации на 100 млрд грн для подготовки к возможному прекращению транзита газа из РФ в 2025 г.

Банкиры ожидают замедления роста курса доллара благодаря интервенциям НБУ и $700 млн от МВФ

Зеленский заявляет об улаживании осенней кризисной кадровой ситуации в НБУ и временном сохранении статус-кво

Россия не пошла на предложения о росте транзита газа через Украину – Зеленский

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА