S&P повысил рейтинг ЧБТР до "А"

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило долгосрочные и краткосрочные кредитные рейтинги эмитента Черноморского банка торговли и развития (ЧБТР) с с "A-/A-2" до "A/A-1" со стабильным прогнозом, говорится в сообщении агентства.

S&P отметило устойчивый и очень сильный профиль финансовых рисков ЧБТР, а также тот факт, что финансовые последствия пандемии имеют лишь незначительное влияние на качество активов.

"Это первое обновление на полную ступень, полученное ЧБТР почти за десятилетие, и, учитывая, что оно произошло в текущий период беспрецедентных глобальных социальных и экономических потрясений, очень позитивно отражается на банке и закладывает прочную основу для его будущего роста", – прокомментировал президент банка Дмитрий Панкин повышение рейтинга в пресс-релизе ЧБТР.

По его словам, этому способствовало недавнее решение акционеров о вливании нового капитала.

Панкин добавил, что о правильности политики финучреждения свидетельствует также значительный рост кредитного портфеля за последние три года.

ЧБТР- международная организация, объединяющая 11 государств Организации Черноморского экономического сотрудничества. Доли Турции, РФ и Греции в капитале составляют по 16,5%, Румынии – 14%, Украины и Болгарии – по 13,5%, Азербайджана – 5%, Албании – 2%, Армении – 1%, Грузии и Молдовы – по 0,5%. Банк призван способствовать экономическому сотрудничеству, торговле и кооперации стран Черноморского региона.

Совет управляющих банка 1 октября принял решение об увеличении подписного (subscribed) капитала банка с EUR2,29 млрд до EUR3,10 млрд.

Панкин в конце августа отмечал, что без этого увеличения портфель проектов ЧБТР в EUR2,3 млрд близок к потолку, который составляет около EUR2,6 млрд. По его словам, докапитализация также увеличивала шансы на повышение рейтинга ЧБТР, который достаточно долгое время находится на уровне "A-" (от агентства S&P) с позитивным прогнозом. "Такая докапитализация покажет рейтинговым агентствам, что страны-члены готовы помочь и поддержать банк", - пояснял президент.

ЧБТР имеет также долгосрочный рейтинг "А2" от агентством Moody’s.