"Нафтогаз" мог потерять из-за контракта с "Йе Энергия" 110 млрд грн – НАК

НАК "Нафтогаз Украины" мог потерять вследствие выполнения договора с компанией ООО "Йе Энергия" Дмитрия Фирташа 110 млрд грн, чего удалось избежать благодаря созданию на базе "Нафтогаза" балансирующей группы и отказу от этого контракта, говорится в пресс-релизе компании в пятницу.

Как ранее сообщалось, соглашение о продаже "Йе Энергия" 6 млрд куб. м природного газа по цене 7,42 грн/куб м было подписано предыдущим руководством "Нафтогаза" в конце марта этого года и позволяло газоснабжаюшим компаниям Фирташа реализовывать ресурс населению по годовым контрактам по цене 7,99 грн/куб м.

Однако, как напомнили в НАК, договор с "Йе Энергия" содержал проблемные вопросы с точки зрения соблюдения государственных интересов, поскольку структура контрактных отношений не содержала ограничения поставок природного газа исключительно для бытовых потребителей.

"Таким образом, избыточный ресурс компания Фирташа имела возможность реализовать промышленным потребителям по рыночной цене", - заявил директор по интегрированным коммуникациям НАК "Нафтогаз Украины" Максим Белявский, которого цитирует пресс-служба.

По его словам, при таких условиях "Йе Энергия" или другая газоснабжающая компания могла вообще не поставлять газ населению и просто перепродавать законтрактованные объемы на рынке. В свою очередь, это могло привести к тому, что "Нафтогаз" через механизм поставщика "последней надежды" (ПОН) был бы вынужден обеспечивать газом бытовых потребителей, от которых отказался поставщик, что в результате могло вылиться в "колоссальные потери для национальной компании и государства соответственно".

"Мы подсчитали, что если бы этот контрагент получал в течение отопительного сезона 2021-2022 гг. газ по этим договорам, потери "Нафтогаза" могли бы превысить 110 млрд грн", - отметил Белявский, сославшись на выводы инициированного новым менеджментом НАК служебного расследования от 21 мая 2021 года.

По результатам расследования компанией было принято решение о создании балансирующей группы и приостановлении договора с "Йе Энергия".

Как сообщалось, глава правления "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко ранее заявил, что с 1 октября НАК начал поставлять газ компаниям для последующей его продажи населению на новой договорной базе – Балансирующей группы, – отказавшись, в частности, от договора с "Йе Энергия" Дмитрия Фирташа.

"При этом благодаря действиям "Нафтогаза" удалось предотвратить потенциальные потери государства от перепродажи газа, добываемого компанией, в размере до 5,3 млрд грн в октябре. Если же сосчитать до окончания отопительного сезона, благодаря этим изменениям из-под риска выведена огромная сумма возможных потерь более 110 млрд грн. Это результат работы балансирующей группы, которая объединила более 50 газоснабжающих компаний", – резюмировал Белявский.

В свою очередь, по информации источников в Фейсбуке со ссылкой якобы на данные ООО "Оператор ГТС Украины", предприятия "Йе Энергия" в октябре получили от НАКа 490 млн куб. м газа вместо 350 млн куб. м, зафиксированных предыдущим мартовским контрактом, благодаря чему "Йе Энергия" могла получить до $100 млн дополнительной прибыли.

В то же время в "Нафтогазе" данную информацию опровергают. "Это обвинение безосновательно и не соответствует действительности. Более того, сама логика расчетов ошибочна", – заявил агентству "Интерфакс-Украина" Белявский.