"ДТЭК Киевские электросети" запустила цифровую диспетчерскую для онлайн-управления сетями и сокращения аварийных отключений

Оператор системы распределения (ОСР) компания "ДТЭК Киевские электросети" запустила цифровую диспетчерскую для управления инфраструктурой электрических сетей Киева с программным комплексом ADMS, позволяющую осуществлять это управление в режиме реального времени и направленное, в частности, на сокращение срока ликвидации аварий.

"Первым ОСР "ДТЭК Сети" с цифровой диспетчерской с программным комплексом ADMS (Advanced Distribution Management System) в ноябре стали "ДТЭК Киевские электросети". В начале следующего года она появится также в Днепропетровской области, а к концу 2024 года – в Киевской, Донецкой и Одесской областях, отметил гендиректор компании Иван Гелюх, слова которого приводятся в ее сообщении в пятницу.

Согласно сообщению, ADMS позволила объединить 7 разрозненных диспетчерских пунктов "ДТЭК Киевские электросети" в одну большую цифровую диспетчерскую, благодаря чему диспетчеры могут отслеживать сети в режиме реального времени и оперативно реагировать на нестандартные ситуации.

В компании указали, что, например, функция self-healing, предусмотренная программой, сразу же будет переключать часть клиентов на резервное питание менее, чем за 1 минуту.

Использование технологии будет означать сокращение сроков ликвидации аварий за счет быстрого определения конкретного их места. Также потребителя будут проактивно получать push-оповещения об аварийных работах через чат-бот компании, уточнили в "ДТЭК Сети".

Как там пояснили, цифровая диспетчеризация позволяет накапливать большое количество информации о состоянии инфраструктуры сетей, оперативно ее обрабатывать и помогать диспетчерам принимать лучшие решения для быстрого возобновления э/э при авариях.

Помимо этого в компании отмечают, что ADMS позволяет эффективно управлять сетью в условиях распределенной генерации, когда наряду с "классическими" электростанциями работает большое количество "зеленой" генерации, в том числе просьюмеров, а также увеличивается количество электрозаправок и электроавтомобилей.

Как говорится в сообщении, программный комплекс ADMS от компании General Electric Digital – это первый в Украине пример применения такого технологического продукта для управления электросетями, ранее он начал работать в Лондоне, Мадриде и Брюсселе.