Экономика

17:46 26.11.2021

Рада на ближайшей неделе пока не планирует принимать во втором чтении госбюджет-2022 – Железняк

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Рада на ближайшей неделе пока не планирует принимать во втором чтении госбюджет-2022 – Железняк

Повестка дня ближайшей пленарной недели Верховной Рады не предусматривает рассмотрения вопроса о принятии во втором чтении законопроекта о государственном бюджете Украины на 2022 год, сообщил глава фракции "Голос" Ярослав Железняк.

"Следующая парламентская неделя обещает быть яркой. Во-первых, обращение президента в среду… Во-вторых, власть не теряет надежды, и первые вопросы следующей пленарной недели – отчет ТСК по "вагнеровцам", который сорвал прошлое пленарное заседание, и налоговый законопроект №5600, который уже не единожды переносили в повестке. В-третьих, в четверг парламент будет голосовать за дополнительное финансирование пиар-проектов офиса президента – дороги (законопроект №6298) и "ковидную" супер-тысячу (законопроект №6297). Как ни странно, но в повестке пока нет вопроса о принятии бюджета-2022", – написал депутат в своем телеграмм-канале в пятницу.

Обнародованная Железняком информация подтверждается также и данными проекта повестки дня на пленарную неделю с 30 ноября по 3 декабря, который доступен на сайте парламента.

Как сообщалось, 2 ноября Рада приняла в первом чтении законопроект № 6000 "О государственном бюджете Украины на 2022 год" 273 голосами.

Согласно нормам Бюджетного кодекса, парламент должен до 1 декабря принять госбюджет в целом как закон.

 

Теги: #госбюджет #рада
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