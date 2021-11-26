Рада на ближайшей неделе пока не планирует принимать во втором чтении госбюджет-2022 – Железняк

Повестка дня ближайшей пленарной недели Верховной Рады не предусматривает рассмотрения вопроса о принятии во втором чтении законопроекта о государственном бюджете Украины на 2022 год, сообщил глава фракции "Голос" Ярослав Железняк.

"Следующая парламентская неделя обещает быть яркой. Во-первых, обращение президента в среду… Во-вторых, власть не теряет надежды, и первые вопросы следующей пленарной недели – отчет ТСК по "вагнеровцам", который сорвал прошлое пленарное заседание, и налоговый законопроект №5600, который уже не единожды переносили в повестке. В-третьих, в четверг парламент будет голосовать за дополнительное финансирование пиар-проектов офиса президента – дороги (законопроект №6298) и "ковидную" супер-тысячу (законопроект №6297). Как ни странно, но в повестке пока нет вопроса о принятии бюджета-2022", – написал депутат в своем телеграмм-канале в пятницу.

Обнародованная Железняком информация подтверждается также и данными проекта повестки дня на пленарную неделю с 30 ноября по 3 декабря, который доступен на сайте парламента.

Как сообщалось, 2 ноября Рада приняла в первом чтении законопроект № 6000 "О государственном бюджете Украины на 2022 год" 273 голосами.

Согласно нормам Бюджетного кодекса, парламент должен до 1 декабря принять госбюджет в целом как закон.