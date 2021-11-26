Экономика

16:37 26.11.2021

Зеленский склоняется к замене Украиной потребления ставшего дорогим газа электроэнергией

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Зеленский склоняется к замене Украиной потребления ставшего дорогим газа электроэнергией

Президент Украины Владимир Зеленский высказался за обеспечение условий перехода на максимальное потребление электроэнергии с использования ставшего дорогим природного газа.

"С теми шагами, которые мы сейчас делаем, с подписанием с Westinghouse договоров о строительстве новых блоков АЭС, я бы пошел на то, чтобы максимально переходить на использование электроэнергии. Мы ее не импортируем, на 97% она наша. Если мы будем максимально переходить на э/э, это будет максимальная энергонезависимость. Тогда газ только на экспорт ", – сказал он на пресс-марафоне "30 вопросов к президенту Украины" в пятницу в Киеве.

При этом для такого перехода Зеленский считает необходимым создать все условия, а люди должны понять и принять его эффективность.

"Мы должны показать цифры: если ты будешь менять подход и переходить на э/э, если мы как государство и бизнес меняем сети, делаем всю инфраструктуру под э/э, а в платежке будет не больше, чем сегодня, то - за э/э. Это такой массовый переход мышления людей. Но они должны получить реальную цену на э/э в таком случае", – отметил глава государства.

Вместе с тем он подчеркнул, что люди еще по привычке думают, что газ дешевле электроэнергии, поэтому их придется убеждать в обратном.

Теги: #замена #газ #электроэнергия
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