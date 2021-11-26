Экономика

15:33 26.11.2021

Зеленский заявляет об улаживании осенней кризисной кадровой ситуации в НБУ и временном сохранении статус-кво

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Зеленский заявляет об улаживании осенней кризисной кадровой ситуации в НБУ и временном сохранении статус-кво

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет об улаживании осенней кризисной кадровой ситуации в Национальном банке Украины (НБУ) и временном сохранении статус-кво.

"Ситуация в Национальном банке летом и в начале осени была кризисной с точки зрения кадров.(...) То, что я сделал, это погасил временно пожар, что привело к изменению руководства Нацбанка, стабилизировало ситуацию с курсом и привело к подписанию меморандума с Международным валютным фондом и получению от него транша", - сказал он на пресс-марафоне "30 вопросов к президенту Украины" в пятницу в Киеве.

Он добавил, что сложившаяся сегодня кадровая ситуация должна сохраняться в существующем формате. "Сегодня оно должно быть в том формате, в котором оно есть. Это мое личное мнение. А потом, когда мы пройдем этот период, разбираться с проблемами", – добавил он.

Зеленский отметил, что считает правильным сохранение на должности главы правления Нацбанка Кирилла Шевченко.

Теги: #нбу #зеленский
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