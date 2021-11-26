Зеленский о "красных линиях" для бизнеса: не должны влиять на выборы и финансировать забастовки

Президент Украины Владимир Зеленский, говоря о "красных линиях" для представителей бизнеса, считает, что они не должны влиять на голоса людей, участвовать в выборах и финансировать забастовки.

"Не нужно на мысли людей влиять из-за того, что у тебя что-то есть. Например, у тебя есть контроль над большим количеством людей из-за наличия большого количества предприятий. Ты не можешь им говорить голосовать за того или иного человека и давать за это заработную плату или задерживать ее. Другая история: ты, как бизнесмен не должен принимать участия, в принципе, в выборах … Дальше, ты не имеешь права финансировать забастовки. Ты не имеешь права "подначивать" население, раздавать деньги. Стране тяжело", - заявил Зеленский во время пресс-марафона в пятницу, отвечая на вопрос, какие "красные линии" не должны пересекать представители бизнеса.

По словам Зеленского, представители бизнеса также не имеют права подкупать депутатов.

"Ну как можно покупать людей? Это же рабство", - сказал он.

Он также добавил, что люди должны видеть "реальность", что из себя представляет тот или иной бизнесмен.

"Если нет влияния – супер. У нас есть такие богатые люди. Ну давай рабочие места, развивай. Государство очень заинтересовано, потому что сегодня найти инвестиции в государство международные очень тяжело, а внутренние инвестиции есть. Нужно реинвестировать", - добавил президент.