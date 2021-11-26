Вопрос раздела "Укрнафты" не решен, денег платить Коломойскому нет – Зеленский

Разделение ПАО "Укрнафта" не состоялось, и в настоящее время в государственном бюджете нет средств, чтобы осуществлять платежи какой-либо компании, в том числе бизнесмена Игоря Коломойского, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Разделение "Укрнафты" не состоялось. Разделение – это выход из длительной и сложной ситуации. Но этот вопрос не решен. Коболев (экс-глава НАК "Нафтогаз" – ИФ) мне говорил, и это правда, и Витренко (глава НАК – ИФ) также это подтверждал. Я знаю, что у нас нет сегодня денег в госбюджете платить кому-либо, включая и компании Коломойского", – сказал Зеленский во время пресс-марафона в Киеве в пятницу.

Вместе с тем президент отметил, что в случае неразделения компании вероятность выигрыша ее частных акционеров в судебных процессах против "Нафтогаза" остается большой.

"Если не будет разделения, есть большая вероятность, что компании, владеющие акциями "Укрнафты", могут выиграть суд, потому что госдолг был очень большим, несколько миллиардов кубических метров использованного газа и не уплаченного от НАК в "Укрнафту", – высказал мнение глава государства.

При этом он подчеркнул, что эта проблема возникла еще до начала его каденции.

"Кто-то же сделал, что Игорь Валерьевич (Коломойский – ИФ) является партнером с государством, это было еще до нас", – отметил Зеленский.

Как сообщалось, НАК "Нафтогаз Украины" в начале ноября заявил, что в рамках раздела активов ПАО "Укрнафта" с миноритарными акционерами хочет остаться собственником этой компании без участия в ней Игоря Коломойского и его партнеров.

"Аргументация необходимости разделения "Укрнафты" включает подготовку "Нафтогаза" к публичному размещению акций, привлечению международных партнеров, реализацию ресурсного потенциала "Укрнафты". "Нафтогаз" считает, что это будет легче делать, если "Укрнафта" не будет связана с Игорем Коломойским", - обозначили свою позицию в НАК.

Таким образом, озвученная НАК позиция противоположна предложенному в повестке внеочередного собрания акционеров на 30 ноября 2021 года варианту. В соответствии с ним, часть активов "Укрнафты" предлагается передать в уставный капитал созданного ею ООО "Укргазактив" с последующей покупкой "Нафтогаза" в ней 100%-ной доли, выкупом "Укрнафтой" у "Нафтогаза" 27 млн 114,256 тыс. своих акций (50%+1 акция) и их последующим аннулированием.

Ранее, в январе 2021 года, "Нафтогаз" направил наблюдательному совету "Укрнафты" уведомление о необходимости начать изучение и рассмотрение вопроса разделения ее активов по бизнес-направлениям с миноритарными акционерами.

Длительное время на законодательном уровне действовала норма о том, что предприятия, государственная доля в уставном капитале которых прямо или опосредованно превышает 50%, должны реализовывать весь добытый на территории страны газ, в том числе попутный, непосредственно "Нафтогазу", который был уполномочен правительством формировать ресурс для газоснабжения населения. Цены на реализацию добываемого "Укрнафтой" природного газа утверждались государственным энергорегулятором, которому были даны соответствующие полномочия.

"Укрнафта" считала, что устанавливаемые ей цены являются заниженными, отказывалась подписывать акты купли-продажи добытого ей газа с НАК и инициировала множество судебных разбирательств.

НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", группе компаний, связанных с Игорем Коломойским и другими бывшими акционерами ПриватБанка, - порядка 42% акций.