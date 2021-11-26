Экономика

09:56 26.11.2021

Kernel в І кв.-2022 ФГ получил $211 млн чистой прибыли, нарастил EBITDA на 9%.

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Kernel в І кв.-2022 ФГ получил $211 млн чистой прибыли, нарастил EBITDA на 9%.

 Kernel, одна из крупнейших украинских аграрных групп, в первом квартале 2022 финансового года (ФГ, июль-2021 - июнь-2022), увеличила чистую прибыль на 3% по сравнению с июлем-сентябрем 2020 года - до $211 млн, а ее показатель EBITDA вырос на 9% - до $315 млн.

Согласно финансовому отчету, обнародованному на ее сайте в пятницу, выручка компании в июле-сентябре 2021 года выросла на 43% - до $1,34 млрд в связи с интенсивным ростом мировых цен на зерновые и масличные культуры.

Кернел уточнил в финотчете, что его общие активы в первом квартале 2022 ФГ выросли по сравнению с июлем-сентябрем 2020 года на 24,3% - до $4,35 млрд, валовая прибыль на 17% - до $0,33 млрд. По состоянию на 30 сентября 2021 года текущие долговые обязательства компании возросли на 69% - до $0,98 млрд, а долгосрочные сократились на 11,2% - до $1,16 млрд.

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Теги: #kernel #прибыль
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