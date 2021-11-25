Экономика

19:50 25.11.2021

Президент Молдовы утвердила закон о выделении $75 млн на погашение текущего долга перед Газпромом

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Президент Молдовы утвердила закон о выделении $75 млн на погашение текущего долга перед Газпромом

Президент Молдовы Майя Санду промульгировала закон, который предусматривает выделение $75 млн для погашения текущей задолженности перед "Газпромом", сообщила в четверг "Интерфаксу" пресс-секретарь главы государства Сорина Штефырцэ.

"Президент Майя Санду промульгировала принятый парламентом во втором чтении закон о внесении поправок в закон о госбюджет на 2021 год. Завтра закон будет опубликован в "Официальном мониторе", что даст возможность выполнить согласованные процедуры для погашения долга", - сказала пресс-секретарь.

Ранее в четверг парламент Молдовы проголосовал за внесение поправок в закон о государственном бюджете, выделив цели 1,4 млрд леев ($75 млн) для погашения текущей задолженности "Газпрому" за полученный газ в октябре и аванс за ноябрь.

Министр финансов Молдовы Дмитрий Будянский объяснил необходимость такого срочного перечисления средств тем, что "Молдова находится под угрозой прекращения поставок газа".

"Это реальный риск, а не какое-то организованное шоу, как некоторые пытаются представить ситуацию в информационном пространстве", - сказал он.

Будянский пояснил, что деньги будут перечислены государственному предприятию Energocom. По словам министра, деньги не переводятся напрямую "Молдовагазу", потому что "на предприятии могут решить, что таким образом можно решить любую долговую проблему".

"Данная сумма в 1,4 млрд леев будет перечислена для повышения социального капитала государственной компании Energocom. После получения денег Energocom оплатит часть долга Termoelectrica перед "Молдовагаз", а "Молдовагаз" рассчитается за поставки газа с "Газпромом", - сказал глава Минфина.

Все финансовые операции предполагается совершить в пятницу, 26 ноября.

Накануне официальный представитель "Газпрома" сообщил, что "Газпром" в виде исключения согласился с просьбой правительства Молдовы не прекращать поставки газа 24 ноября, а предоставить отсрочку до пятницы, 26 ноября.

Задолженность почти в $75 млн образовалась в результате кассового разрыва "Молдовагаза", так как предприятие покупало газ по $790, а потребители платили по старому тарифу в $150 за тысячу кубометров газа. Старый контракт с "Газпромом" истек 30 сентября, а новый вступил в силу с 1 ноября. В октябре "Молдовагаз" покупал газ по временному контракту, по ценам международного рынка. После подписания нового контракта тарифы для потребителей были приведены в соответствие с его условиями, повысившись в 2,4 раза.

Теги: #президент #молдова #газпром #долг
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