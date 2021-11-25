Более 35 млн американцев еще не погасили кредиты за прошлогодние покупки - исследование

Американцы готовятся к масштабным тратам на фоне начала сезона предпраздничного шопинга.

Ожидается, что расходы на праздничные покупки в текущем сезоне побьют рекорды, следует из прогноза Национальной федерации розничной торговли (NRF).

Потребители в среднем потратят около $762 на подарки семье и друзьям, показал отдельный доклад, подготовленный NerdWallet.

Между тем 29% покупателей, или более 35 млн человек, которые покупали подарки в кредит в прошлом году, еще не погасили задолженность, следует из доклада.

Повышение цен и дефицит товаров в преддверии "черной пятницы" и киберпонедельника заставляют некоторых покупателей тратить еще больше денег на продукцию, которую они хотят приобрести к праздникам.

Таким образом, объем кредитов вновь растет после того, как американцы выплатили рекордные $83 млрд задолженности по кредитным картам в 2020 году.

В целом задолженность по кредитным картам в третьем квартале 2021 года увеличилась на $17 млрд, согласно наиболее свежим данным Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка. Средний размер задолженности на текущий момент составляет $5525.