Экономика

17:36 25.11.2021

"Киевтеплоэнерго" с лета применяет штраф 3% и инфляционные начисления к должникам за тепло

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"Киевтеплоэнерго" с лета применяет штраф 3% и инфляционные начисления к должникам за тепло

Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" с лета этого года применяет штраф 3% годовых и начисление инфляционных потерь к хроническим неплательщикам за тепловую энергию, которые длительное время накапливают долг и отказываются его реструктуризировать.

Как сообщила компания в пресс-релизе в четверг, значительная часть должников за тепло в Киеве являются собственниками жилья в центре города площадью от 100 кв. м.

"Именно к таким потребителям, имеющим длительный срок задолженности, с лета этого года "Киевтеплоэнерго" вынуждено применять санкции. Это, прежде всего, одна из антикризисных мер, которая помогла предприятию накопить средства для стабильного прохождения отопительного сезона в условиях газового кризиса", - говорится в документе.

Компания в своей деятельности по применению санкций ссылается, в частности, на ст. 625 Гражданского кодекса Украины, согласно которой должник, просрочивший выполнение денежного обязательства, по требованию кредитора обязан уплатить сумму долга с учетом установленного индекса инфляции за все время просрочки, а также 3% годовых от просроченной суммы, если иной размер процентов не установлен договором или законом.

"Потребители, полностью уплачивающие задолженность за услуги по централизованному отоплению и горячему водоснабжению, в следующем расчетном периоде уже не получат начислений 3% годовых и инфляционных потерь", – акцентировали при этом в "Киевтеплоэнерго".

Кроме того, применение санкций отменяется в случае подписания должником соглашения по реструктуризации долга на определенный срок.

"Учитывая газовый кризис, такой подход работы с должниками является оправданным, поскольку он обеспечил аккумулирование средств для отопительного сезона и позволил не допустить риска увеличения тарифов на фоне тенденции массовой и системной неуплаты услуг", - аргументировали в КП.

По информации предприятия, только за июль месяц, в результате введения и применения санкций, был урегулирован вопрос задолженности с 303 должниками, в то время, как в период с мая 2020 года по май 2021 года таких должников было вдвое меньше – всего 158.

КП "Киевтеплоэнерго" обеспечивает 90% потребностей Киева в тепле и почти 60% - в электроэнергии. Предприятие полностью принадлежит Киеву, является оператором системы централизованного теплоснабжения города, состоящей из двух крупных газовых ТЭЦ, 15 крупных, 168 малых и средних котельных, 2800 км тепловых сетей, более 9400 тепловых пунктов и мусоросжигательного завода "Энергия".

Теги: #тепло #киевтеплоэнерго #тарифы
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