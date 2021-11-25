Экономика

17:04 25.11.2021

В Украине стоимость сделок по продаже недвижимости или земучастков будет фиксироваться в госреестре – постановление

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В Украине стоимость сделок по продаже недвижимости или земучастков будет фиксироваться в госреестре – постановление

Кабинет министров Украины утвердил изменения к процедуре регистрации вещных прав на недвижимое имущество, в частности фиксирование цены имущества по договору купли-продажи.

Как сообщается на сайте правительства, постановлением вводится взаимодействие единых и государственных реестров в компетенции министерства юстиции для обеспечения автоматической проверки и внесения в Госреестр вещных прав ведомостей о субъекте, в том числе из других реестров.

Кроме того, в Госреестре вещных прав будет фиксироваться цена земельных участков или объектов строительства, указанная в договоре купли-продажи. Также в случае госрегистрации права собственности на жилье до 1 января 2013 года при ведении реестра не применяется норма о необходимости наличия техинвентаризации законченного объекта строительства.

 

Теги: #недвижимость #реестр #кабмин
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