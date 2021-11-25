Места строительства двух новых аэропортов на Донбассе определены, нужно финальное подтверждение Генштаба ВСУ - Кубраков

Места строительства двух новых аэропортов на Донбассе определены, нужно финальное подтверждение Генерального штаба Вооруженных сил Украины, заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

"Аэропорты на востоке. Мы потенциально уже обработали с нашими военными коллегами из армии, из Генерального штаба, где именно можно их строить. Будет один аэропорт на юге, ближе к Мариуполю, но, естественно не в Мариуполе, потому что Мариуполь очень близко находится к линии соприкосновения. И второй аэропорт около городов Краматорск-Славянск, где-то там", - заявил Кубраков на форуме "Большое строительство: авиация и туризм" в четверг.

По словам министра, места строительства будущих аэропортов уже определены и в скором времени будут презентованы.

"Пока ожидаем финального подтверждения от наших военных", - сказал Кубраков.

Он также отметил, что еще один новый аэропорт появится в Мукачево.

"Мы двигаемся быстрее, чем планировали. То есть, есть уже все соответствующие документы на землю. Я надеюсь, что в середине следующего года мы начнем строительство, уже непосредственно взлетно-посадочной полосы около города Мукачево. Это будет главный аэропорт в Закарпатье", - добавил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о принятии на государственном уровне стратегического решения о возведении новых аэропортов на подконтрольной Украине части Донбасса и в Закарпатье.