Экономика

11:37 25.11.2021

Зеленский заявил о возведении на востоке Украины и в Закарпатье двух новых аэропортов

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Зеленский заявил о возведении на востоке Украины и в Закарпатье двух новых аэропортов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о принятии стратегического решения по возведению в рамках программы "Большое строительство" двух новых аэропортов на востоке Украины и в Закарпатье.

"Сегодня Украина инвестирует миллиарды гривень в модернизацию региональных аэропортов. Это новые взлетно-посадочные полосы, это новые терминалы в Черновцах, Ривном, Житомире, Кривом Роге, Днепре… А также мы готовимся еще к двум. Недавно мы решили: это стратегический вопрос - о еще двух новых аэропортах. На востоке Украины и еще одного нового аэропорта в Закарпатье", - заявил Зеленский на форуме "Большое строительство: авиация и туризм" в четверг.

При этом глава государства не уточнил, где именно будут располагаться указанные аэропорты.

 

Теги: #большое_строительство #зеленский #аэропорты
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