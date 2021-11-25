Зеленский заявил о возведении на востоке Украины и в Закарпатье двух новых аэропортов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о принятии стратегического решения по возведению в рамках программы "Большое строительство" двух новых аэропортов на востоке Украины и в Закарпатье.

"Сегодня Украина инвестирует миллиарды гривень в модернизацию региональных аэропортов. Это новые взлетно-посадочные полосы, это новые терминалы в Черновцах, Ривном, Житомире, Кривом Роге, Днепре… А также мы готовимся еще к двум. Недавно мы решили: это стратегический вопрос - о еще двух новых аэропортах. На востоке Украины и еще одного нового аэропорта в Закарпатье", - заявил Зеленский на форуме "Большое строительство: авиация и туризм" в четверг.

При этом глава государства не уточнил, где именно будут располагаться указанные аэропорты.