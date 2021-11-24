БЭБ начнет работу к концу декабря-2021 - меморандум с МВФ

Бюро экономической безопасности (БЭБ) начнет работу к концу декабря 2021 года, к этому времени должна быть ликвидирована Государственная фискальная служба (ГФС), говорится в меморандуме Украины с Международным валютным фондом (МВФ), опубликованном МВФ и Минфином в среду.

Согласно ему, к концу декабря БЭБ будет укомплектовано и полностью готово к работе.

Ранее в среду сообщалось, что Бюро экономической безопасности укомплектовало штат на 30% и ожидает принятия соответствующего правительственного постановления для запуска.