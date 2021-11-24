Экономика

20:25 24.11.2021

Госналогслужба создаст спецподразделение для анализа поведения богатых налогоплательщиков – меморандум с МВФ

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Госналогслужба создаст спецподразделение для анализа поведения богатых налогоплательщиков – меморандум с МВФ

Государственная налоговая служба к 1 декабря создаст спецподразделение для анализа налогового поведения "индивидуальных налогоплательщиков с высокими уровнями состояния", чтобы минимизировать комплаенс риски, присущие этой группе налогоплательщиков, говорится в Меморандуме Украины с МВФ, опубликованном МВФ и Минфином в среду.

Согласно ему, в целом Государственная налоговая служба должна сосредоточить внимание на сегментах наиболее рисковых налогоплательщиков.

"С этой целью мы усилим процесс управления крупными налогоплательщиками из Офисов крупных налогоплательщиков под координированием главы ГНС для обеспечения согласованности при предоставлении услуг этой важной категории налогоплательщиков", – отмечается в документе.

При этом налоговая будет работать в соответствии с ежегодным планом по улучшению комплаенса, который, в свою очередь, будет содержать измеряемые цели и предполагать регулярную отчетность. Такой план на 2022 год должен быть подготовлен также к 1 декабря, указано в меморандуме.

Теги: #налоги #меморандум #мвф
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