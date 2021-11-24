ПриватБанк и Ощадбанк к концу 2021г примут дорожные карты для их полной или частичной приватизации

Государственные ПриватБанк и Ощадбанк (оба – Киев) в сотрудничестве с Минфином к концу 2021 года примут дорожные карты, которые опишут необходимые шаги для их полной или частичной приватизации, говорится в Меморандуме об экономической и финансовой политике Украины с МВФ, обнародованном в среду.

Указывается, что в этих документах также будут указаны необходимые поправки в законодательство, которые могут потребоваться для исполнения указанных вариантов продажи, и другие шаги для привлечения авторитетных международных инвесторов,

Данное обязательство является новым структурным маяком программ и должно быть выполнено к концу января 2022 года.

Кроме того, с целью улучшения управления в госбанках планируется принять к концу ноября 2021 года поправки к законодательству, отменяющие смягчение критериев отбора представителей государства в набсоветы госбанков и привлечь международного авторитетного советника для проведения оценки работы каждого набсовета госбанка в 2021 году.

Ожидается, что основные выводы советника будут опубликованы в июне 2022 года вместе с действиями Кабинета министров по устранению замечаний, включая препятствия, которые находятся вне контроля наблюдательного совета и влияющие на эффективность его работы.

Также новым структурным маяком указано принятие к концу ноября 2021 года планов преемственности с указанием сроков для каждого наблюдательного совета госбанка в соответствии с их утвержденными стратегиями на 2021–2024 годы.

Помимо этого, Украина будет поддерживать рыночное вознаграждение членов набсоветов госбанков и ежеквартально контролировать с помощью Совета по финансовой стабильности выполнение планов по сокращению просроченных кредитов с указанием сроков, которые также будут по-прежнему подлежать ежегодной оценке в рамках процесса надзора и оценки НБУ.

"Все дополнительные решения, которые смогут влиять на долю государства в банковском секторе (включая, но не ограничиваясь, приобретением корпоративных прав государственными органами и государственными предприятиями, например, "Укрпоштой"), будут приниматься только в случае их соответствия общей стратегии государства по уменьшению участия и контроля государства в банковском секторе, при условии выделения банковских услуг в отдельное юридическое лицо, которое будет отвечать лучшим международным практикам, включая жесткие требования по предоставлению лицензии (такие как пруденциальная проверка акционеров)", – говорится также в меморандуме.

В нем напоминается, что утвержденные в августе 2020 года Принципы стратегического реформирования государственного банковского сектора предусматривают сокращение участие государства с текущих 50,4% чистых активов до менее 25% до 2025 года.

Согласно меморандуму, для усиления надзора за государственными банками и с целью подготовки к разгосударствлению будет улучшена профессиональная способность наблюдательного подразделения в департаменте финансовой политики Минфина, которому поручено управление участием в капитале госбанков.