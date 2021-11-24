Экономика

17:54 24.11.2021

Минэнерго уволило главу "Оператора рынка" Сутченко – источник

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Минэнерго уволило главу "Оператора рынка" Сутченко – источник

И.о. директора ГП "Оператор рынка" Роман Сутченко уволен с должности, сообщил источник в Министерстве энергетики.

"Да, приказ министерства об увольнении есть", – сказал собеседник "Энергореформы", добавив, что после получения прав на управление имущественным комплексом ГП и изменения устава министерство получило право решать вопросы с назначением его руководства.

Также, по его словам, должно последовать решение Кабинета министров об отмене распоряжения о назначении Сутченко год назад.

Согласно информации на "Урядовом портале", пока такое распоряжение не обнародовано. Вместе с тем, как следует из практики, Минэнерго в большинстве случаев не обнародует кадровые приказы на своем сайте.

Как сообщалось, Сутченко был назначен и.о. директора ГП распоряжением правительства от 21 октября 2020 года, в тот же день был уволен с должности директор ГП Владимир Евдокимов.

До того, как возглавить "Оператора рынка" Сутченко был первым заместителем генерального директора ОП "Энергоатом-Трейдинг", а также работал начальником отдела финансово-экономического и нормативного сопровождения "Энергоатома".

Теги: #сутченко #оператор_рынка #увольнение
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