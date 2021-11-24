Экономика

14:51 24.11.2021

"ArcelorMittal Кривой Рог" в деле СБУ о якобы неуплате 2,2 млрд грн ренты намерен провести международную экспертизу для подтверждения своей правоты

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"ArcelorMittal Кривой Рог" в деле СБУ о якобы неуплате 2,2 млрд грн ренты намерен провести международную экспертизу для подтверждения своей правоты

Крупнейший в Украине Криворожский горно-металлургический комбинат ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" (АМКР, Днепропетровская обл.) намерен провести международную экспертизу в проводимом СБУ расследовании об якобы служебном подлоге и умышленном уклонении от уплаты налогов на сумму 2,2 млрд грн финансового директора – главного бухгалтера предприятия.

"Сейчас рассматриваем проведение экспертизы с привлечением иностранных экспертов. Мы полностью убеждены в своей правоте и будем отстаивать эту позицию во всех судах. Все незаконные решения будут опротестовываться", - сказал заместитель генерального директора по правовым вопросам, взаимодействию с госорганами и коммуникациям АМКР Артем Филипьев на брифинге в Киеве в среду.

При этом он подчеркнул, что речь идет о налоговом споре, вопрос уплаты которого является компетенцией налоговых органов, а не СБУ.

"Это обычный налоговый, фискальный спор. И на то, какое будет решение, смотрит вся индустрия страны", - отметил замгендиректора.

Суть спора – в уплате ренты за железорудное сырье: налоговые органы считают, что должен облагаться конечный продукт (обогащенная руда, или концентрат-окатыши), добывающие предприятия отстаивают позицию, что рента должна платиться только за добытую руду, а остальной процесс обогащения – это производственная деятельность, которая к добыче руды уже не имеет отношения.

Филипьев констатировал, что все ГОКи страны отстаивают второй принцип уплаты ренты, в том числе группа "Метинвест", и АМКР ведет продолжительную дискуссию по этой теме с налоговыми органами, и участие в этом процессе СБУ вызывает недоумение, "хотя у нас нет конфликта с СБУ".

Отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина" о статусе финдиректора в данном деле, Филипьев пояснил, что ему вручено подозрение. СБУ просила суд избрать финдиректору меру пресечения с залогом в 2,2 млрд грн, однако суд ограничился 30 млн грн.

"Такое определение было вынесено в понедельник и есть пять дней на обжалование. Пока никто не вносил данный залог", - сказал топ-менеджер.

Как сообщалось, СБУ и Офис генпрокурора уведомили о подозрении финдиректора – главного бухгалтера ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" в служебном подлоге и умышленном уклонении от уплаты налогов (ч. 1 ст. 366 и ч. 3 ст. 212 УК Украины). Согласно заявлениям правоохранителей со ссылкой на данные следствия, подозреваемый с мая 2017 года по апрель 2019 года якобы вносил заведомо ложные сведения в декларации по рентной плате за пользование недрами Валявкинского и Новокриворожского месторождений железных руд.

"Кроме того в нарушение требований налогового законодательства с декабря 2014 по март 2019 года он умышленно уклонился от уплаты в бюджет рентной платы … на сумму свыше 2,2 млрд грн", – утверждают в ОГПУ. И ссылаются на выводы комплексной судебной экспертизы Национального научного центра "Институт судебных экспертиз им.Бокариуса" Минюста, к проведению которой привлекались специалисты Института геохимии, минералогии и рудообразования им.Семененко НАН Украины, а также заключения комплексной судебной экспертизы материалов, веществ и изделий и экономической экспертизы КНИИСЭ Минюста.

СБУ уточняло, что досудебное расследование проводит Главное следственное управление СБУ, а оперативное сопровождение осуществляет Главное управление контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ под процессуальным руководством ОГПУ.

В свою очередь пресс-служба АМКР сообщила, что СБУ 17 ноября текущего года вручила одному из топ-менеджеров предприятия уведомление о подозрении в совершении уголовного правонарушения. При этом в доме топ-менеджера, имя которого не указывалось, в этот день были проведены обыски, ничего компрометирующего обнаружено не было.

Отмечалось, что СБУ обвиняет АМКР в неполной выплате рентной платы за пользование недрами в 2015-2019 годах, и это дело остается незакрытым с октября 2020 года, при этом компания всегда отвергала эти обвинения и интересовалась, почему налоговый спор расследует СБУ, а не Государственная фискальная служба.

"ArcelorMittal Кривой Рог" оспаривает необоснованные обвинения, послужившие основанием для данного уголовного дела. Согласно информации АМКР, еще 4 ноября текущего года Днепропетровский окружной административный суд вынес решение в пользу компании, сняв все обвинения. У налоговых органов есть 30 дней на обжалование решения суда.

Кроме того, компания заявила о пересмотре своих процедур по уплате налогов с учетом действующего закона и судебной практики, чтобы привести их в полное соответствие подходу, используемому другими горнодобывающими компаниями.

"Действия СБУ – еще один пример неоправданной враждебности к международной компании, которая уже инвестировала в украинскую экономику $10 млрд", – такой комментарий гендиректора предприятия Мауро Лонгобардо ранее привела директор по корпоративным коммуникациям АМКР Ярина Ключковская на своей странице в Facebook.

"ArcelorMittal Кривой Рог" - крупнейший производитель стального проката в Украине.

Корпорация Mittal Steel приобрела 93,02% акций ОАО "Криворожсталь" на открытом конкурсе 24 октября 2005 года за 24,2 млрд грн при стартовой цене 10 млрд грн, после чего меткомбинат был переименован в "Mittal Steel Кривой Рог", позднее – в "ArcelorMittal Кривой Рог".

Теги: #сбу #arcelormittal #кривой_рог
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