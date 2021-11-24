Рост акциза на ТИЭН привел к кратному увеличению сбора акцизного налога, это решение было правильным – Гетманцев

Рост акциза на табачные изделия для электрического нагрева (ТИЭН) на 320% с 1 января текущего года привел к увеличению поступлений за январь-октябрь 2021 года на 9,3 млрд грн, решение о его повышении было правильным, а главной проблемой в отрасли стал вопрос борьбы правоохранительных органов с нелегальной торговлей табачными изделиями.

Такое мнение высказал народный депутат Даниил Гетманцев (фракция "Слуга народа"), руководитель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики на пресс-конференции в Киеве в среду.

"Решение о повышении акцизов на ТИЭН было абсолютно правильным, государство выиграло значительные средства от этого решения. Я думаю, что до нового года уже будет больше 10 млрд грн или даже 12 млрд грн дополнительных поступлений… Но другой вопрос – противодействие преступникам, которые обворовывают государство и вредят здоровью граждан путем изготовления нелегальных сигарет", - сообщил глава комитета.

По данным Гетманцева, однократное увеличение акциза на ТИЭН на 320% уже в течение первого квартала 2021 года позволило зафиксировать кратное перевыполнение плана Министерства финансов на поступление данного налога, а в январе-октябре дополнительные поступления составили 9,3 млрд грн.

Он отметил, что в Украине не наблюдается "никакой контрабанды ТИЭН", при этом рынок ТИЭН продолжает расти на фоне сокращения рынка от сигарет с фильтром.

Гетманцев также подчеркнул наличие значительных проблем в администрировании акцизного налога с табачных изделий.

"Я считаю негативной работу правоохранительных органов в сфере противодействия нелегальному производству табака в Украине… Согласно исследованиям "Kantar Украина", мы имеем более 18% нелегального производства табака, и это вопрос не столько налогообложения, сколько вопрос негативной работы или не работы правоохранительных органов, которые довели до такого состояния вещей", - отметил глава комитета.

В ходе пресс-конференции исследователь Киевской школы экономики (KSE) Павел Яворский уточнил, что по данным организации общие сборы акцизного налога с всех видов табачных изделий вырос почти на 18,7% - до 46,7 млрд грн. При этом сбор акцизного налога с производимых в Украине сигарет сократился на 3,8%, или 1,4 млрд грн, – до 35,9 млн грн, тогда как поступления налога с импортируемых ТИЭН, которые не производятся в Украине, выросли в 5,5 раза - до 10,8 млрд грн.

По данным KSE, в нынешнем году основными тенденциями стало сокращение употребления в Украине сигарет на 14,4%, при росте потребления ТИЭН.

Как сообщалось, доля нелегального рынка ТИЭН с начала года увеличилась в пять раз - до 2% общего объема рынка, преимущественно за счет контрабанды, сообщила ассоциация "Укртютюн" в ноябре этого года.

Ориентировочный объем рынка ТИЭН в Украине в текущем году составляет примерно 6,3 млрд шт., соответственно, объем нелегальных ТИЭН в 2021 году можно оценить примерно в 126 млн.

По данным исследования института "Kantar Украина", доля нелегальных сигарет на рынке Украины за последние пять лет увеличилась в 18 раз – с 1% в 2016 году до 18,1% в августе 2021 года и достигла исторического максимума.

Для сокращения темпов роста нелегального рынка табачных изделий крупнейшие их производители в ноябре 2021 года предложили увеличить срок достижения в Украине европейского уровня акциза в EUR90 за 1000 сигарет на пять лет – с 2025 до 2030 года, при том, что сейчас он составляет EUR48,4 за 1000 сигарет.

С января 2021 года состоялось повышение ставки налога на ТИЭН на 320% в соответствии с законом №466-IX об усовершенствовании администрирования налогов. Бизнес назвал такое радикальное повышение налога тревожным сигналом, который свидетельствует об отклонении от взвешенной и предсказуемой налоговой политики.