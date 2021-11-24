Экономика

13:43 24.11.2021

Правительство Украины согласовало законопроект о повышении штрафов в сферах электроэнергетики и теплоснабжения

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Правительство Украины согласовало законопроект о повышении штрафов в сферах электроэнергетики и теплоснабжения

Кабинет министров согласовал проект закона о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно урегулирования вопросов государственного энергетического надзора (контроля).

Соответствующее решение о согласовании законопроекта, предусматривающего, в том числе, увеличение штрафов за нарушение норм эксплуатации оборудования и сетей в сферах электроэнергетики и теплоснабжения, а также невыполнение требований Госинспекции энергетического надзора, принял правительство в среду.

Целью законопроекта, разработанного Министерством энергетики, является приведение положений Кодекса в соответствие с законами о рынке электроэнергии и о теплоснабжении путем урегулирования вопросов, связанных з осуществлением госнадзора за техническим состоянием и организацией эксплуатации энегооборудования и сетей, указывается к пояснительной записке к законопроекту.

Согласно документу, это будет способствовать обеспечению надежного и устойчивого функционирования сфер электроэнергетики и теплоснабжения.

Кроме того, в частности, отмечается давно возникшая необходимость пересмотра размеров штрафов за нарушения в этих сферах, поскольку они не отвечают современным требованиям и не несут карающую функцию. Таким образом, законопроект уточняет перечень нарушений, а также вводит увеличенные штрафы на повторные аналогичные нарушения в течение года.

Так, за нарушение нормативных актов по технической эксплуатации оборудования и сетей в сферах энергетики и теплоснабжения предлагается штраф на уровне от 1 до 5 необлагаемых минимумов доходов граждан, в то же время как в действующем Кодексе максимальный штраф составляет 10 необлагаемых минимумов. Вместе с тем повторное нарушение в течение года уже будет облагаться штрафом от 10 до 20 н.м. За невыполнение требований Госинспекции по энергонадзоду в первый раз последует штраф от 10 до 20 н.м., за повторное – от 20 до 50 н.м.

В действующем кодексе максимальный штраф за это нарушение составляет 10 н.м.

Такие штрафы установлены как для предприятий электроэнергетики, так и теплоснабжения.

Теги: #законопроект #электроэнергетика #штрафы
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